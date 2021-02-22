Cartaz ao lado do Fórum mostra o medo da violência no Centro de Vitória

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) enviou à coluna, após a publicação desta matéria, informações sobre a insegurança no Centro de Vitória: "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informa que o Centro de Vitória é local de foco do policiamento ostensivo diário na capital e nos últimos meses houve reforço na atuação, em conjunto com a Guarda Municipal, no sentido de aumentar a sensação de segurança da população e reduzir os índices de criminalidade, principalmente patrimoniais. No ano de 2020 o local apresentou queda de 40% nos índices de roubo a pessoa em via pública, no comparativo com 2019, e em janeiro de 2021 esse número continua com tendência de redução, sendo 23% a menos que janeiro de 2020. Qualquer pessoa que aviste alguma situação suspeita, pode acionar o 190 e uma viatura será imediatamente deslocada. Em casos de informações de atos delituosos que não estão em flagrante, o Disque-Denúncia 181 é o melhor e mais seguro canal de apoio à sociedade".