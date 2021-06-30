Conheça a cidade com menos nascimentos no Espírito Santo

“Crescer, Desenvolver.” Este é o lema de Ponto Belo
, no Noroeste capixaba, município reconhecido pela cultura de criação de gado. No entanto, o que estampa a flâmula da cidade de 7.940 habitantes não está sendo seguido. Cadê o crescimento da população? Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, Ponto Belo é o município do Espírito Santo
com menos nascimentos em 2021, com 16 registros até o momento.
A quantidade consegue ser menor inclusive que a do município capixaba com população mais diminuta, Divino de São Lourenço (4.270 moradores). Essa cidade do Caparaó, que tem 53% da quantidade de habitantes de Ponto Belo, contabilizou a chegada de 25 bebês, número 56% maior que o da cidade do Noroeste.
Ponto Belo foi emancipado politicamente em 1º de janeiro de 1997, após se desmembrar de Mucurici
. O surgimento da população local se deu, principalmente, pela chegada de mineiros e baianos à região, que iniciaram a exploração de madeira.
Embora tenham nascidos poucos pontobelenses, há um saldo positivo no balanço entre nascimentos e óbitos (sem contar os violentos): foram 11 mortes na cidade, o que dá um saldo positivo de “+ 5” na população.
Pelo menos uma boa notícia para o município de Ponto Belo. E que atrações turísticas da região, como o Balneário Dourado, inspire a chegada de novos bebês.