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Leonel Ximenes

Conheça a cidade com a maior taxa de nascimentos no ES

Taxa no município é de 1.806 ocorrências do tipo para cada 100 mil moradores

Públicado em 

16 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

De janeiro até agora, Água Doce apresentou 174 nascimentos
De janeiro até agora, Água Doce apresentou 174 nascimentos Crédito: Divulgação
A pacata Água Doce do Norte, de 9.631 habitantes, é o município capixaba com maior taxa de nascimento a cada 100 mil habitantes neste ano, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil.
De janeiro até a mais recente atualização deste mês, Água Doce apresentou 174 nascimentos, havendo uma taxa de 1.806 ocorrências do tipo para cada 100 mil moradores. O segundo lugar fica com Itapemirim, de 34.656 moradores, com uma taxa de 1.763 a cada 100 mil pessoas – houve 611 partos com nascidos vivos no município. Já o terceiro posto fica com Jaguaré, com taxa de 1.556 para cada 100 mil (483 nascimentos até o momento no local).

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Na ponta de baixo, a cidade com menor taxa de nascimentos é Ponto Belo. Com 7.940 habitantes, por lá só ocorreram 10 partos com nascidos vivos. Isso significa uma taxa de 125 nascimentos para cada 100 mil habitantes. Bom Jesus do Norte tem taxa de 572 (houve 57 nascimentos na cidade com 9.962 moradores) e Muqui, 611 (95 partos com nascidos vivos no município com 15.526 habitantes).
Os dados do Portal da Transparência do Registro Civil não incluem as informações do município de Dores do Rio Preto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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