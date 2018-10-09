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Eleição presidencial

Venda Nova e Ponto Belo representam polarização entre Bolsonaro e Haddad no ES

Enquanto em um município um candidato teve, proporcionalmente, a maioria dos votos, em outro, teve mais rejeição do eleitorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 02:17

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 02:17

A polarização entre as candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) à Presidência da República, que levou a disputa para o segundo turno, pode ser traduzida pela votação de ambos em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, e Ponto Belo, no Norte. Enquanto em um município um candidato teve, proporcionalmente, a maioria dos votos, em outro, teve mais rejeição do eleitorado.
> Veja o raio-X dos votos por cidades do ES
Bolsonaro obteve quase 70% dos votos em Venda Nova, e saiu com votação de apenas 29,97% dos eleitores em Ponto Belo. Com Haddad, a situação se inverteu: no município do Norte capixaba conquistou 54,48% do eleitorado e, na cidade serrana, somente 8,82% aprovaram sua candidatura.
Veja o mapa abaixo
Marque o nome do candidato na opção "layers" para ver a votação dele no Estado 

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