Venda Nova e Ponto Belo representam polarização entre Bolsonaro e Haddad no ES

A polarização entre as candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) à Presidência da República, que levou a disputa para o segundo turno, pode ser traduzida pela votação de ambos em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, e Ponto Belo, no Norte. Enquanto em um município um candidato teve, proporcionalmente, a maioria dos votos, em outro, teve mais rejeição do eleitorado.
Bolsonaro obteve quase 70% dos votos em Venda Nova, e saiu com votação de apenas 29,97% dos eleitores em Ponto Belo. Com Haddad, a situação se inverteu: no município do Norte capixaba conquistou 54,48% do eleitorado e, na cidade serrana, somente 8,82% aprovaram sua candidatura.
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