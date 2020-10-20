Cidade do ES chega a 6 anos sem homicídio. Qual o segredo?

Alfredo Chaves: bucolismo e paz Crédito: PMAC/Divulgação

município de Alfredo Chaves completou seis anos sem homicídios no último dia 16 . A última vez que aconteceu um assassinato na cidade do Sul do Estado foi no dia 16 de outubro de 2014, quando um homem de 28 anos perdeu a vida de forma violenta no bairro Macrina.

A cidade, com forte presença da imigração italiana, tem 14.636 habitantes, segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , e 98,6% de taxa de alfabetização das crianças entre 0 a 6 anos. Quanto aos demais casos de violência, o panorama mostra que lá é um lugar muito pacífico. Somente um assalto foi registrado em via pública, de janeiro a setembro.

Comandante de Polícia Ostensiva (CPO) Serrano e interinamente do Comando Sul, o coronel Marcelo Correa Muniz atribui esse desempenho de Alfredo Chaves na área de segurança pública a características culturais da cidade, que, segundo ele, tem um forte sentimento comunitário.

“A cidade tem um cultura de resolver seus problemas de forma coletiva, com diálogo, da participação da sociedade na vida pública, e isso acaba ajudando a ação da polícia e do Sistema de Justiça Criminal”, analisa o comandante.

Para ele, as pessoas em Alfredo Chaves se preocupam umas com as outras. “Mas é uma preocupação de forma positiva, não é uma intromissão. É um controle social positivo”, elogia.