Cidade do ES chega a 6 anos sem homicídio. Qual o segredo?

A cidade, com forte presença da imigração italiana, tem 14.636 habitantes, segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, e 98,6% de taxa de alfabetização das crianças entre 0 a 6 anos. Quanto aos demais casos de violência, o panorama mostra que lá é um lugar muito pacífico. Somente um assalto foi registrado em via pública, de janeiro a setembro.
Comandante de Polícia Ostensiva (CPO) Serrano e interinamente do Comando Sul, o coronel Marcelo Correa Muniz atribui esse desempenho de Alfredo Chaves na área de segurança pública a características culturais da cidade, que, segundo ele, tem um forte sentimento comunitário.
“A cidade tem um cultura de resolver seus problemas de forma coletiva, com diálogo, da participação da sociedade na vida pública, e isso acaba ajudando a ação da polícia e do Sistema de Justiça Criminal”, analisa o comandante.
Para ele, as pessoas em Alfredo Chaves se preocupam umas com as outras. “Mas é uma preocupação de forma positiva, não é uma intromissão. É um controle social positivo”, elogia.
Em entrevista ao repórter Isaac Ribeiro, em setembro, o prefeito Fernando Lafayette (PSB), atribuiu a baixa criminalidade em Alfredo Chaves ao comportamento dos moradores e à eficiência da polícia: "Nossa população é ordeira. Aqui é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. A polícia está sempre presente e faz um bom trabalho de prevenção. Hoje nosso grande problema é a droga que chega no município, mas a polícia está em cima disso e tem feito prisões importantes".