Chuva em Alfredo Chaves: o drama de quem ainda espera por auxílio

Alfredo Chaves foi uma das cidades atingidas pela chuva de janeiro deste ano Crédito: Vitor Jubini

Exceto um armário de cozinha, todos os demais utensílios, móveis, roupas e eletrodomésticos do imóvel ficaram destruídos. Para auxiliar no processo de retomada da vida normal, o Governo do Estado anunciou o benefício do Cartão Reconstrução . Um auxílio de R$ 3 mil destinado a compra exclusiva de eletros e materiais para construção.

Para a família de Viviane e dos vizinhos dela, o socorro ainda não veio. Ela contou que desde a chegada da pandemia do novo coronavírus a situação ficou ainda mais crítica na cidade com pouco mais de 14 mil habitantes. O marido dela é caminhoneiro e recebeu férias. Como doméstica, Viviane viu a renda familiar despencar porque os serviços de limpeza foram reduzidos.

O marido dela, Helio Pereira Duarte, deve voltar ao trabalho no dia 20 deste mês. A família ainda não sabe se o caminhoneiro será dispensado por causa da crise econômica provocada pela Covid-19. Os quatro filhos, com idade entre 8 e 17 anos, também estão em casa.

O dinheiro do Governo do Estado é importante para comprarmos as coisas. Vivemos um um sofrimento atrás do outro. Primeiro vieram as chuvas, agora esse vírus. Como a gente vai se reerguer desse jeito? A casa é um mofo puro, precisa de retoque porque convivemos com um mal cheiro terrível. Meus filhos dormem em colchão no chão, desabafou.

Vizinha dela, a dona de casa Maria da Penha Cardoso, de 61 anos, mora com o marido, o pedreiro Pedro José Adolfo, de 53 anos. Diagnosticado com pressão alta, Pedro faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus. Por causa disso, tem tomado cuidado e até evitado aceitar determinados tipos de trabalhos. Ela lembra que em 43 dias, o município foi atingido com duas chuvas que deixaram a cidade alagada.

"O fogão foi o padre que deu, o freezer é do vizinho. Recebemos muitas roupas e cesta básica. Comida, de vez em quando a gente tem um trocadinho para comprar, graças a Deus. Mas como uma pessoa que vive de aluguel vai conseguir comprar as coisas destruídas pela enchente? Precisamos saber cadê nosso cartão reconstrução" Maria da Penha Cardoso - Dona de casa

Os moradores alegaram que o contato com o poder público era feito através do Serviço de Assistência Social do município. Por telefone, o prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Lafayette (PSB), informou que cerca de 140 pessoas devem ser contempladas com o auxílio financeiro anunciado pelo Governo do Estado.

Ele acredita que as medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter o novo coronavírus possam ter contribuído com o não pagamento até o momento. Ao que nos consta, está tudo correto para que nossas famílias recebam esse benefício, disse.

O Governo do Estado foi questionado sobre o calendário de pagamento às famílias de Alfredo Chaves. No entanto, até o fechamento desta reportagem, a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) não tinha respondido. No site, a Secretaria informou o pagamento de duas etapas do benefício.

De acordo com as publicações, já receberam R$ 3 mil os moradores de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Iconha, Irupi, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire e Vargem Alta e Rio Novo do Sul. O governo informou, ainda, que o novo calendário de pagamento será divulgado pelo site da Setades.

Fotos aéreas: Alfredo Chaves fica tomada pela água após enchente

ENTENDA

O Cartão Reconstrução ES 2020 é destinado às famílias atingidas por desastres decorrentes das chuvas que atingiram o Espírito Santo no mês de janeiro de 2020. Estas pessoas são moradoras dos municípios mais afetados: Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Iúna, Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Domingos Martins Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire e São José do Calçado.

Através dele, o governo do Estado vai doar R$ 3 mil para famílias com renda de até três salários mínimos, que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que morem em municípios em estado de emergência ou calamidade pública e que tiveram o imóvel atingido pelos temporais. O valor será usado para ajudar esses moradores na compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos.

Não se trata de empréstimo. O cartão será operado pelo Banestes, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, que receberá um aporte da reserva de contingências do governo do Estado.