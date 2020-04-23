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Tragédia em janeiro

Vítimas da enchente em Cachoeiro começam a receber crédito de R$ 3 mil

O valor deve ajudar as famílias atingidas pela maior enchente do município no dia 25 de janeiro. O Rio Itapemirim subiu cerca de 12 metros e inundou parte da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 15:53

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 15:53

Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim devido às chuvas
Rio Itapemirim transbordou em Cachoeiro de Itapemirim devido às chuvas Crédito: Rede Social
Vítimas da enchente em Cachoeiro começam a receber crédito de R$ 3 mil
Os primeiros beneficiários do Cartão Reconstrução em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começaram a receber o crédito de R$ 3 mil nesta quinta-feira (23). O auxílio financeiro será pago pelo governo estadual para famílias que tiveram imóveis atingidos pela enchente de janeiro deste ano. A entrega dos cartões será feita no Pavilhão de Eventos Ilha da Luz. Uma estrutura foi montada para evitar aglomerações.
O valor deve ajudar as famílias atingidas pela maior enchente do município no dia 25 de janeiro. O Rio Itapemirim subiu cerca de 12 metros e inundou parte da cidade. Comércios e casas foram afetadas.
Segundo a prefeitura, nesta primeira fase serão contemplados 289 beneficiários cadastrados. Hoje, 70 pessoas foram atendidas pela manhã e 74. Na sexta (24) serão atendidos 70 beneficiários - das 9h às 12h - e 75 - das 13h às 16h. A retirada do cartão poderá ser feita apenas pelo titular, que deverá apresentar um documento de identificação com foto.
O auxílio financeiro será liberado em parcela única para que as famílias possam fazer compra de material para construção e reforma; de eletrodomésticos; de móveis; de outros bens ou mercadorias danificadas pela inundação. O cartão possui somente a função de débito. O valor liberado pode ser usado em até 6 meses. O que não for gasto será devolvido ao governo estadual.
A lista completa dos contemplados está no site da prefeitura.

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CADASTRO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento encaminhou para a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) 1.163 cadastros do Cartão Reconstrução ES feitos a partir de fevereiro. Têm direito ao benefício famílias com renda de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), que comprovem, com documento oficial emitido pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros, que suas residências foram atingidas pela enchente.
Vale ressaltar que, tendo seus cadastros validados pelo governo estadual, os requerentes não contemplados nessa primeira etapa serão atendidos nas próximas remessas de pagamento, em datas que estão sendo definidas, informa a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Maria Aparecida Stulzer.

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