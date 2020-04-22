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Acidente

Cachoeiro: duas pessoas ficam feridas após motorista bater em poste

Dos três ocupantes do veículo, dois ficaram feridos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:27

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:27

Acidente deixou duas pessoas feridas nesta quarta
Acidente deixou duas pessoas feridas nesta quarta Crédito: Internauta
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro no início da tarde desta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista perdeu o controle do veículo na descida da Avenida Lacerda de Aguiar e bateu em um poste. No veículo havia três pessoas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão no bairro Paraíso aconteceu por volta das 11h47 em frente a um hotel e chamou a atenção de populares. Nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens. Dos ocupantes do veículo, apenas dois necessitaram de atendimento médico. Quando os bombeiros chegaram eles ainda estavam  no carro.
As vítimas foram socorridas pela equipe do resgate e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi informado pelo hospital.

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