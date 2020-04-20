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Batida

Servidor público morre em acidente em Marataízes

Cid da Cunha Santos morreu na manhã desta segunda-feira (20) quando bateu de frente com um caminhão na ES 060, em Caculucagem, interior de Marataízes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 16:46

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 16:46

Cid da Cunha Santos pilotava uma Honda Biz
Cid da Cunha Santos pilotava uma Honda Biz Crédito: Internauta
Um motociclista de 49 anos morreu na manhã desta segunda-feira (20) quando bateu de frente com um caminhão na ES 060, em Caculucagem, interior de Marataízes, Litoral Sul do Estado. Cid da Cunha Santos era servidor da Prefeitura Municipal de Marataízes, onde trabalhava como guarda patrimonial.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu às 6h30. A vítima pilotava uma Honda Biz quando bateu contra um caminhão. A moto foi parar embaixo do veículo. Cid da Cunha Santos morreu no local. O motorista do caminhão foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado.

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Por meio de suas redes sociais, o prefeito do município de Marataízes, Robertino Batista, lamentou a morte do servidor.
Manifesto o mais profundo pesar pelo falecimento de Cid da Cunha Santos, ocorrido tragicamente na manhã desta segunda-feira, 20 de abril. Ele era cidadão e servidor da Prefeitura Municipal de Marataízes, onde trabalhava como guarda patrimonial. Cid deixou como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, profissional exemplar, amor e dedicação à família. Diante desta perda irreparável, me solidarizo, colocando-me à disposição para ajudar no que for necessário, rogando a Deus conforto espiritual para todos os familiares. Fiquem com Deus, divulgou o prefeito.

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