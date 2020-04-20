Servidor público morre em acidente em Marataízes

Manifesto o mais profundo pesar pelo falecimento de Cid da Cunha Santos, ocorrido tragicamente na manhã desta segunda-feira, 20 de abril. Ele era cidadão e servidor da Prefeitura Municipal de Marataízes, onde trabalhava como guarda patrimonial. Cid deixou como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, profissional exemplar, amor e dedicação à família. Diante desta perda irreparável, me solidarizo, colocando-me à disposição para ajudar no que for necessário, rogando a Deus conforto espiritual para todos os familiares. Fiquem com Deus, divulgou o prefeito.