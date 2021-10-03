Crime aconteceu em rua do bairro Ipiranga, em Guarapari, na tarde deste domingo (3) Crédito: Foto do internauta

Your browser does not support the audio element. Homem sai atirando e mata mulher no meio da rua em Guarapari

A idosa Vanilda Correia Gomes, de 64 anos, foi assassinada na tarde deste domingo (3) quando passeava na calçada com seu cachorro na Rua Domingos Martins, no bairro Ipiranga, em Guarapari . Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o vigilante Marco Antônio Iraci, 50 anos

Os militares informaram que Marco Antônio saiu atirando a esmo pelas ruas do bairro, onde também mora. Antes de matar Vanilda, ele tentou matar a própria mãe e atirou contra um vizinho, mas os dois não foram atingidos.

De acordo com a PM, mulher morreu no local. Quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, o suspeito ainda tentou efetuar disparos contra a viatura. No entanto, a arma não tinha mais munição e o vigilante acabou sendo detido.

Vanilda Correia Gomes Crédito: Wagner Martins

A Polícia Civil informou que Marco Antônio foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e resistência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

"Na última sexta-feira (01), o mesmo homem havia sido conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, por envolvimento em suposta tentativa de homicídio. No entanto, naquele momento não houve materialidade para autuação em flagrante do conduzido, que foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari", disse a Polícia Civil, por nota.

ADVOGADO DIZ QUE HOMEM ESTAVA EM SURTO

Para a reportagem da TV Gazeta, o advogado do suspeito afirmou que ele está em surto após uma situação que teria vivido nos últimos dias.

Ainda segundo o advogado Thiago Moura, que defende Marco Antônio, o suspeito atirou aleatoriamente e não conhecia a vítima.

Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi preso Crédito: Wagner Martins

ESPOSA PEDIU MEDIDA PROTETIVA APÓS AMEAÇA

Na quinta-feira (30), ele teria ameaçado a esposa, com quem mora há 27 anos e tem um filho. Ela compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vila Velha e fez um pedido de medida protetiva de urgência. A solicitação foi encaminhada ao Poder Judiciário.