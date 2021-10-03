Porteiro lutou com ladrões que invadiram imóvel de empresário em Vila Velha

Correção
03/10/2021 - 2:00
Na primeira versão deste texto, o título dizia que "Porteiro lutou com ladrões que invadiram cobertura de empresário em Vila Velha". Mas o imóvel é, na verdade, apenas um dos apartamentos do edifício. A informação foi corrigida.
O porteiro de um edifício, na Praia de Itapuã, em Vila Velha — que teve um apartamento alvo de ladrões na tarde do último sábado (2) — entrou em luta corporal e acabou ferido quando tentou impedir a ação dos bandidos. Duas pessoas invadiram o condomínio, sendo uma delas um adolescente de 17 anos, que acabou apreendido pela polícia.
Segundo registro policial, o porteiro disse as autoridades que dois homens entraram no prédio sem se identificar. Eles teriam conseguido acesso ao local após um morador utilizar a garagem para receber uma entrega. Entraram no momento em que a porta ainda estava sendo fechada.
Ao serem questionados pelo funcionário do prédio, eles deram o nome de uma família. O empresário, dono do apartamento, e a esposa não estavam no local no momento do crime, que aconteceu por volta das 13h30.
Na saída, o porteiro constatou que eles estavam com chave de fenda, tentou impedir a saída dos suspeitos e entrou em luta corporal com eles. O funcionário levou golpes de chave de fenda nas mãos e costela, e conseguiu impedir a saída de um dos suspeitos, o outro fugiu. O rapaz detido estava com uma mala onde estava parte dos objetos furtados.
Durante a ação, os suspeitos teriam tentado arrombar a porta de outro apartamento. Segundo a polícia, os ladrões levaram R€ 3 mil em euro, US$ 5 mil dólares, 51 notas de países diversos, R$ 21 mil, 245 peças de joias, um celular, uma mala, uma mochila, e seis bolsas de grife. Parte dos itens estaria em um cofre aberto.
Depois de deixar o apartamento, os suspeitos teriam tentado roubar outro apartamento, mas não contavam que o dono estava lá dentro e perceberia a porta sendo arrombada.
O suspeito detido disse na delegacia que é menor de idade, mas não tinha documentos, e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido, onde o caso foi registrado.
De acordo com o delegado que acompanha o caso, o bandido disse que veio de São Paulo e informou que uma funcionária da casa teria passado a informação de que tinha dinheiro e joias dentro do apartamento alvo de ação.
Segundo apurou a TV Gazeta neste domingo (3), o porteiro e o adolescente apreendido já prestaram depoimento. O menino, de 17 anos, disse que o roubo estava sendo planejado há uma semana. Os suspeitos esperavam se hospedar cada um em um hotel e voltar para o Estado vizinho no mesmo dia.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. O suspeito foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O que foi roubado do apartamento
► 3 mil euros
►5 mil dólares
► 51 notas de moedas de países diversos
► R$ 20 mil
► 245 peças de joias
► 1 celular
► 1 mala
► 1 mochila
► 6 bolsas de grife
ENTENDA O CASO
A família esteve na Delegacia Regional do município no início da noite, mas não quis se manifestar sobre o assunto.
Os donos do imóvel não estavam no local no momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Vila Velha. A informação inicial é de que parte das joias teriam sido recuperadas.
Na apartamento do empresário, os ladrões, além de terem saqueados joias, dinheiro e outros pertences, também destruíram móveis durante a ação criminosa, segundo apurações da TV Gazeta. Moradores do edifício ao lado relataram que os criminosos também roubaram outros apartamentos.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta