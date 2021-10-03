Porteiro lutou com ladrões que invadiram imóvel de empresário em Vila Velha

Edifício foi invadido e apartamento foi saqueado no último sábado (2), em Vila Velha Crédito: Priciele Venturini/TV Gazeta

Correção Na primeira versão deste texto, o título dizia que "Porteiro lutou com ladrões que invadiram cobertura de empresário em Vila Velha". Mas o imóvel é, na verdade, apenas um dos apartamentos do edifício. A informação foi corrigida.

Segundo registro policial, o porteiro disse as autoridades que dois homens entraram no prédio sem se identificar. Eles teriam conseguido acesso ao local após um morador utilizar a garagem para receber uma entrega. Entraram no momento em que a porta ainda estava sendo fechada.

Ao serem questionados pelo funcionário do prédio, eles deram o nome de uma família. O empresário, dono do apartamento, e a esposa não estavam no local no momento do crime, que aconteceu por volta das 13h30.

Na saída, o porteiro constatou que eles estavam com chave de fenda, tentou impedir a saída dos suspeitos e entrou em luta corporal com eles. O funcionário levou golpes de chave de fenda nas mãos e costela, e conseguiu impedir a saída de um dos suspeitos, o outro fugiu. O rapaz detido estava com uma mala onde estava parte dos objetos furtados.

Durante a ação, os suspeitos teriam tentado arrombar a porta de outro apartamento. Segundo a polícia, os ladrões levaram R€ 3 mil em euro, US$ 5 mil dólares, 51 notas de países diversos, R$ 21 mil, 245 peças de joias, um celular, uma mala, uma mochila, e seis bolsas de grife. Parte dos itens estaria em um cofre aberto.

Depois de deixar o apartamento, os suspeitos teriam tentado roubar outro apartamento, mas não contavam que o dono estava lá dentro e perceberia a porta sendo arrombada.

O suspeito detido disse na delegacia que é menor de idade, mas não tinha documentos, e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido, onde o caso foi registrado.

De acordo com o delegado que acompanha o caso, o bandido disse que veio de São Paulo e informou que uma funcionária da casa teria passado a informação de que tinha dinheiro e joias dentro do apartamento alvo de ação.

Segundo apurou a TV Gazeta neste domingo (3), o porteiro e o adolescente apreendido já prestaram depoimento. O menino, de 17 anos, disse que o roubo estava sendo planejado há uma semana. Os suspeitos esperavam se hospedar cada um em um hotel e voltar para o Estado vizinho no mesmo dia.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. O suspeito foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O que foi roubado do apartamento ► 3 mil euros ►5 mil dólares ► 51 notas de moedas de países diversos ► R$ 20 mil ► 245 peças de joias ► 1 celular ► 1 mala ► 1 mochila ► 6 bolsas de grife



ENTENDA O CASO

A família esteve na Delegacia Regional do município no início da noite, mas não quis se manifestar sobre o assunto.

Os donos do imóvel não estavam no local no momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Vila Velha. A informação inicial é de que parte das joias teriam sido recuperadas.

Na apartamento do empresário, os ladrões, além de terem saqueados joias, dinheiro e outros pertences, também destruíram móveis durante a ação criminosa, segundo apurações da TV Gazeta. Moradores do edifício ao lado relataram que os criminosos também roubaram outros apartamentos.