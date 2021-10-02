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Bairro Goiabeiras

Ladrão apanha de vítimas em assalto a barbearia e é detido em Vitória

Guarda Municipal atendeu ocorrência e conseguiu recuperar objetos levados da barbearia, como celulares, relógio e dinheiro, além de uma arma falsa usada pelo suspeito

Publicado em 

02 out 2021 às 19:26

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 19:26

Criminoso detido na barbearia
Criminoso foi detido pelos proprietários do estabelecimento após assalto em Vitória Crédito: Divulgação
Uma barbearia localizada na Avenida Fernando Ferrari, em GoiabeirasVitória, foi alvo de criminosos na noite desta sexta-feira (1º). Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, um suspeito foi detido pelos proprietários do local e outro conseguiu fugir. Enquanto era contido, o assaltante apanhou e precisou de atendimento médico. 
Em nota, a corporação informou que o criminoso acabou ferido ao ser detido pelas vítimas e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. 
Ainda segundo comunicado, agentes da Guarda conseguiram recuperar os objetos roubados da barbearia, como celulares, relógio e dinheiro, além de uma arma falsa utilizada pelo suspeito.
Polícia Civil foi demandada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a autuação do suspeito, mas informou, em nota, que não conseguiria apurar informações sobre o caso poque "não há expediente nos cartórios das delegacias durante finais de semana".
Ladrão apanha de vítimas em assalto a barbearia e é detido em Vitória

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