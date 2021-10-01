Um jovem de 19 anos foi baleado após tentar reagir a um assalto no bairro Riviera da Barra, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (30). Ele foi atingido por três tiros nas duas pernas quando três criminosos tentaram roubar sua motocicleta.
O jovem foi socorrido para um hospital particular da Praia da Costa, também em Vila Velha. Ele contou à Polícia Militar que, quando foi dar partida na motocicleta, foi abordado por três homens que saíram de um carro e anunciaram o assalto. Ele tentou fugir com a chave na mão, momento em que os criminosos atiraram contra ele.
Os criminosos conseguiram fugir com a motocicleta que, segundo a vítima, pertenceria ao seu primo. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Até o momento, ninguém foi detido.
Homem é baleado nas pernas em tentativa de assalto em Vila Velha