Mensageiro do tráfico da região do Bairro da Penha é preso em Vitória

"Compartilhamos informações do investigado, do carro dele e dos locais de circulação com a Guarda Municipal. Hoje, o veículo foi localizado por meio do Cerco Inteligente e os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão"

A Polícia Civil não esclareceu qual seria a relação do profissional com o tráfico de drogas da Capital e o nome dele não foi informado. Em nota, a OAB-ES afirmou apenas que "está acompanhando o caso e tomará as providências cabíveis, observando o Código de Ética e Disciplina e as prerrogativas da advocacia".