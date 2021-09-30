Mensageiro do tráfico da região do Bairro da Penha é preso em Vitória

Suspeito de atuar como mensageiro para os traficantes do Bairro da Penha, em Vitória, um homem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (30) na Capital. A prisão aconteceu na região do Parque Moscoso, no início da tarde. Ele era um dos alvos da Operação Sicário, deflagrada há cerca de duas semanas.
Quando realizou a operação, a Polícia Civil prendeu 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e de comandarem ataques entre facções criminosas rivais que aconteceram recentemente no município. No entanto, esse mensageiro não havia sido localizado e continuou sendo monitorado, segundo a polícia.
"Compartilhamos informações do investigado, do carro dele e dos locais de circulação com a Guarda Municipal. Hoje, o veículo foi localizado por meio do Cerco Inteligente e os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão"
Após a detenção feita pela Guarda Civil de Vitória junto ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito de 25 anos foi levado para a sede do DHPP e será encaminhado ao sistema prisional, por meio do Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado.
APREENSÃO NA CASA DE ADVOGADO
Nesta quinta-feira (30), também foram feitas buscas e apreensões na casa de um advogado, que mora no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. O cumprimento do mandado faz parte de desdobramentos da Operação Sicário e foi acompanhado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES).
A Polícia Civil não esclareceu qual seria a relação do profissional com o tráfico de drogas da Capital e o nome dele não foi informado. Em nota, a OAB-ES afirmou apenas que "está acompanhando o caso e tomará as providências cabíveis, observando o Código de Ética e Disciplina e as prerrogativas da advocacia".
OPERAÇÃO SICÁRIO
Deflagrada no último dia 17, a Operação Sicário tem como objetivo desarticular organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas e homicídios cometidos na Grande Vitória. O nome vem do latim "sicarius", que significa homem "sanguinário" ou "sedento de sangue e cruel".