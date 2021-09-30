AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Alvo da Operação Sicário

Mensageiro do tráfico da região do Bairro da Penha é preso em Vitória

Homem de 25 anos foi preso na região do Parque Moscoso nesta quinta-feira (30), quando também foram realizadas buscas na casa de um advogado em Jesus de Nazareth

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 19:13

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 set 2021 às 19:13
Policia Civil
Prisão nesta quinta-feira (30) faz parte da Operação Sicário, deflagrada no último dia 17 Crédito: Ricardo Medeiros
Suspeito de atuar como mensageiro para os traficantes do Bairro da Penha, em Vitória, um homem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (30) na Capital. A prisão aconteceu na região do Parque Moscoso, no início da tarde. Ele era um dos alvos da Operação Sicário, deflagrada há cerca de duas semanas.
Quando realizou a operação, a Polícia Civil prendeu 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e de comandarem ataques entre facções criminosas rivais que aconteceram recentemente no município. No entanto, esse mensageiro não havia sido localizado e continuou sendo monitorado, segundo a polícia.
"Compartilhamos informações do investigado, do carro dele e dos locais de circulação com a Guarda Municipal. Hoje, o veículo foi localizado por meio do Cerco Inteligente e os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão"
Romualdo Gianordolli Neto - Delegado titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Após a detenção feita pela Guarda Civil de Vitória junto ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito de 25 anos foi levado para a sede do DHPP e será encaminhado ao sistema prisional, por meio do Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado.

APREENSÃO NA CASA DE ADVOGADO

Nesta quinta-feira (30), também foram feitas buscas e apreensões na casa de um advogado, que mora no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. O cumprimento do mandado faz parte de desdobramentos da Operação Sicário e foi acompanhado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES).
A Polícia Civil não esclareceu qual seria a relação do profissional com o tráfico de drogas da Capital e o nome dele não foi informado. Em nota, a OAB-ES afirmou apenas que "está acompanhando o caso e tomará as providências cabíveis, observando o Código de Ética e Disciplina e as prerrogativas da advocacia".

OPERAÇÃO SICÁRIO

Deflagrada no último dia 17, a Operação Sicário tem como objetivo desarticular organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas e homicídios cometidos na Grande Vitória. O nome vem do latim "sicarius", que significa homem "sanguinário" ou "sedento de sangue e cruel".

Veja Também

PM reage a assalto e atira contra dupla em praia de Vitória

Suspeito de matar ex-companheira estrangulada no Pará é preso em Vitória

Manicure leva golpes de facão da atual namorada do ex na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Dhpp Homicídio Polícia Civil Tráfico de drogas Vitória (ES) OAB-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vinicius Pires da Silva Allazio
Empresário preso por esquema com terrenos é suspeito de golpes com energia solar no ES
Imagem aérea do incêndio no Arquivo Geral do TJES
Imagens de drone mostram destruição do galpão do Arquivo Geral do TJES
Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café
Mais de R$ 10 bilhões para financiar o agro do ES na safra 26/27

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados