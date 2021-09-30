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Em marcenaria

Suspeito de matar ex-companheira estrangulada no Pará é preso em Vitória

Um homem, de 43 anos, foi preso por agentes da Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (Supic) na última terça-feira (28)

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 07:19

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 set 2021 às 07:19
Damião Araújo Salomão
Damião Araújo Salomão foi preso em Vitória Crédito: Divulgação/PCES
Suspeito de matar a ex-companheira estrangulada em Benevides, Região Metropolitana de Belém, no Pará, Damião Araújo Salomão, de 43 anos, foi preso enquanto trabalhava em uma marcenaria do bairro Santo Antônio, em Vitória.
Polícia Civil do Espírito Santo informou que Damião foi localizado por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (Supic) na terça-feira (28). Além do crime pelo qual foi preso, ele é acusado de agredir mulheres no Pará e na Bahia.
De acordo com as investigações da polícia, Damião estrangulou a namorada Maria Regina da Costa Chaves, de 37 anos, no dia 19 de maio do ano passado. Eles moravam juntos há cerca de um ano e meio.
A vítima havia ido entregar comida para o companheiro quando foi atacada. Segundo a polícia, Damião ainda fugiu do local usando uma moto que pertencia à Maria Regina.
Damião Araújo Salomão e a ex-companheira
Damião Araújo Salomão e Maria Regina Crédito: Divulgação/PCES
Após cometer o crime em Belém, o marceneiro teria ido para a Bahia e chegado depois ao Espírito Santo, onde estava há cerca de seis meses. Antes disso, Damião já havia morado no Estado entre os anos de 2017 e 2018.
Um mandado de prisão foi aberto contra o suspeito. Ele era considerado foragido da Justiça desde março deste ano. O superintendente da Supic, delegado Julio Cesar, disse que Damião trabalhava como marceneiro, em Vitória.
Segundo o delegado Júlio César, há mais de um mês o suspeito já estava em um novo relacionamento com uma mulher da região da Grande São Pedro, em Vitória. Ela não tinha conhecimento dos crimes pelos quais o namorado era procurado.
"Ele já estava em um relacionamento fixo na região da Grande São Pedro. Então, pelo perfil dele, ele cometeria outro delito no Espírito Santo "
Júlio César - Delegado
Para além do mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio, Damião responde a um processo por violência doméstica, que inclui os crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado contra uma mulher em Vitória da Conquista, na Bahia.

Atualização

30/09/2021 - 12:12
A polícia divulgou imagens e novas informações sobre o suspeito preso. O texto foi atualizado. 

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