Suspeito de matar ex-companheira estrangulada no Pará é preso em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que Damião foi localizado por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (Supic) na terça-feira (28). Além do crime pelo qual foi preso, ele é acusado de agredir mulheres no Pará e na Bahia.
De acordo com as investigações da polícia, Damião estrangulou a namorada Maria Regina da Costa Chaves, de 37 anos, no dia 19 de maio do ano passado. Eles moravam juntos há cerca de um ano e meio.
A vítima havia ido entregar comida para o companheiro quando foi atacada. Segundo a polícia, Damião ainda fugiu do local usando uma moto que pertencia à Maria Regina.
Após cometer o crime em Belém, o marceneiro teria ido para a Bahia e chegado depois ao Espírito Santo, onde estava há cerca de seis meses. Antes disso, Damião já havia morado no Estado entre os anos de 2017 e 2018.
Um mandado de prisão foi aberto contra o suspeito. Ele era considerado foragido da Justiça desde março deste ano. O superintendente da Supic, delegado Julio Cesar, disse que Damião trabalhava como marceneiro, em Vitória.
Segundo o delegado Júlio César, há mais de um mês o suspeito já estava em um novo relacionamento com uma mulher da região da Grande São Pedro, em Vitória. Ela não tinha conhecimento dos crimes pelos quais o namorado era procurado.
"Ele já estava em um relacionamento fixo na região da Grande São Pedro. Então, pelo perfil dele, ele cometeria outro delito no Espírito Santo "
Para além do mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio, Damião responde a um processo por violência doméstica, que inclui os crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado contra uma mulher em Vitória da Conquista, na Bahia.
Atualização
30/09/2021 - 12:12
A polícia divulgou imagens e novas informações sobre o suspeito preso. O texto foi atualizado.