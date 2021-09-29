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Crime em Colatina

Preso suspeito de matar homem achado amarrado com arame no Rio Doce

Quando foi encontrada, vítima estava com pés e mãos amarrados com arame e tinha uma fita na boca. Delegado afirma que crime está relacionado ao tráfico de drogas na região

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:45

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 set 2021 às 15:45
Rio Doce, visto da estrada de terra de Itapina com a cidade de Colatina ao fundo - Colatina - ES
Corpo foi localizado por pescadores no Rio Doce, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina. Crédito: Edson Chagas
Polícia Civil de prendeu, nesta quarta-feira (29), um dos suspeitos do homicídio de um homem cujo corpo foi encontrado no último dia 3, no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Quando foi encontrada, a vítima estava com as mãos e pés amarrados com arame e a boca coberta com uma fita, além de apresentar perfurações de arma de fogo nas costas e na cabeça. À frente do caso, o delegado Deverly Pereira Junior afirma que o crime está relacionado ao tráfico de drogas no município.
O  titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina informou que a prisão aconteceu na casa do suspeito. "Aparentemente, o crime aconteceu por causa de dívidas de drogas por parte da vítima”, contou o delegado. Os nomes da vítima e do suspeito não foram informados.
Segundo o delegado, as investigações apontam que, além do suspeito, existem outros envolvidos e o caso segue sob investigação da DHPP de Colatina.

RELEMBRE O CRIME

O corpo da vítima foi localizado em 3 de setembro deste ano, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, por pescadores, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Na ocasião, o capitão Balbino, da Polícia Militar de Colatina, afirmou que o homem tinha 29 anos e morava no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu.
“Ele possui vasta ficha criminal e teve alvará de soltura decretado no final de 2020. Estava desaparecido há alguns dias e foi visto pela última vez em Baixo Guandu", explicou, na época.

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