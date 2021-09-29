Preso suspeito de matar homem achado amarrado com arame no Rio Doce

Corpo foi localizado por pescadores no Rio Doce, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina. Crédito: Edson Chagas

O titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina informou que a prisão aconteceu na casa do suspeito. "Aparentemente, o crime aconteceu por causa de dívidas de drogas por parte da vítima”, contou o delegado. Os nomes da vítima e do suspeito não foram informados.

Segundo o delegado, as investigações apontam que, além do suspeito, existem outros envolvidos e o caso segue sob investigação da DHPP de Colatina.

RELEMBRE O CRIME

O corpo da vítima foi localizado em 3 de setembro deste ano, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, por pescadores, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Na ocasião, o capitão Balbino, da Polícia Militar de Colatina, afirmou que o homem tinha 29 anos e morava no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu.