Homem de 29 anos

Corpo encontrado no Rio Doce em Colatina estava amarrado com arame

Vítima estava com pés e mãos amarrados e tinha uma fita na boca. De acordo com a PM, homem seria morador de Baixo Guandu, cidade vizinha

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 17:24

João Henrique Castro

Esqueleto da ponte de Itapina, em Colatina, iniciada há mais de meio século e nunca concluída
O cadáver foi localizado por pescadores, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina. Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
corpo encontrado na manhã desta sexta-feira (3) no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, estava com os pés e mãos amarrados com arame, a boca coberta com uma fita e tinha perfurações de arma de fogo nas costas e na cabeça. As informações são da Polícia Militar, que também disse que a vítima é um homem de 29 anos.
O Corpo de Bombeiros, que resgatou o cadáver, informou que o corpo foi localizado por pescadores próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina.
Segundo o capitão Balbino, da PM de Colatina, o homem de 29 anos morava no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu. “Ele possui vasta ficha criminal e teve alvará de soltura decretado no final de 2020. Estava desaparecido há alguns dias e foi visto pela última vez em Baixo Guandu", explicou.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Ainda segundo a PC, nenhum suspeito foi detido.

