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Crueldade

Homem joga álcool e ateia fogo no corpo de morador de rua em Colatina

Os dois estavam bebendo juntos quando o fato aconteceu, na manhã desta quarta-feira (1°), no bairro Honório Fraga. O suspeito foi detido horas depois do crime

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:20

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 set 2021 às 17:20
Após ter o corpo incendiado, homem ficou com várias lesões
Após ter o corpo incendiado, homem ficou com várias lesões Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem jogou álcool e ateou fogo no corpo de um morador em situação de rua na manhã desta quarta-feira (1º), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os dois estavam bebendo juntos quando tudo aconteceu. O suspeito não vive nas ruas e foi detido pela Polícia Militar horas depois do crime.
De acordo com a PM, os dois estavam no bairro Honório Fraga, quando o morador em situação de rua foi surpreendido pelo homem, que espalhou álcool pelo corpo da vítima e, em seguida, colocou fogo. Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local. 
Moradores da região conseguiram apagar o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreram o morador em situação de rua e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
Horas depois do crime, a Polícia Militar localizou e deteve o suspeito — que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. O nome dele não foi divulgado.

HISTÓRICO DE CRIMES

A PM informou que o suspeito possui uma extensa ficha criminal. Em julho, ele foi preso por ter esfaqueado o pescoço de outro indivíduo após os dois usarem drogas juntos.
Um mês antes, ele havia esfaqueado a mãe. Segundo a Polícia Militar, também consta contra o suspeito uma tentativa de homicídio com uso de um facão e outra tentativa com arma de fogo. Além desses registros, constam outras passagens por lesão corporal, desacato e tráfico de drogas.

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