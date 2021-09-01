Homem joga álcool e ateia fogo no corpo de morador de rua em Colatina

Após ter o corpo incendiado, homem ficou com várias lesões Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem jogou álcool e ateou fogo no corpo de um morador em situação de rua na manhã desta quarta-feira (1º), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Os dois estavam bebendo juntos quando tudo aconteceu. O suspeito não vive nas ruas e foi detido pela Polícia Militar horas depois do crime.

De acordo com a PM, os dois estavam no bairro Honório Fraga, quando o morador em situação de rua foi surpreendido pelo homem, que espalhou álcool pelo corpo da vítima e, em seguida, colocou fogo. Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local.

Moradores da região conseguiram apagar o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros , que socorreram o morador em situação de rua e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

Horas depois do crime, a Polícia Militar localizou e deteve o suspeito — que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. O nome dele não foi divulgado.

HISTÓRICO DE CRIMES

A PM informou que o suspeito possui uma extensa ficha criminal. Em julho, ele foi preso por ter esfaqueado o pescoço de outro indivíduo após os dois usarem drogas juntos.