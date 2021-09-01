Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linhares

Agente do Iases é preso no ES suspeito de vender armas no mercado ilegal

Segundo a investigação, homem adquiriu quatro pistolas, aproveitando a abertura para a compra de armas de fogo no país, e as revendeu
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 set 2021 às 11:13

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:13

Agente do Iases é preso suspeito de vender armas no mercado ilegal no ES Crédito: Eduardo Dias
Um agente socioeducativo de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (1º) em LinharesNorte do Espírito Santo, suspeito de comprar armas legalmente e vender no mercado ilegal. O homem trabalha no Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) do município, que atua com medidas para adolescente em conflito com a Lei no Estado.
De acordo com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a prisão do homem ocorreu dentro da Operação Estado Presente, realizada no município na manhã desta quarta-feira (1º).
Segundo as investigações, o homem comprou quatro pistolas no mercado legal, aproveitando a abertura para a compra de armas de fogo no país, e as revendeu no mercado da criminalidade. A polícia foi até a casa dele, e as armas não foram encontradas.
“Ele vai ser interrogado e vai ter que indicar onde ele vendeu essas armas”, frisou Lucindo.
“Ele está sendo investigado por ter comprado armas no sistema legal, porque houve uma abertura muito grande para a compra de armas de fogo, então ele aproveitou essa liberação para comprar armas de forma legal e revender no mercado negro”, explicou o delegado.

VALOR DAS ARMAS É MAIOR NO MERCADO ILEGAL

Ainda de acordo com o delegado, o valor das armas é maior no mercado ilegal. Uma comprada no mercado legal pode custar de R$ 3.500 a R$ 4.000, já na criminalidade, pode chegar a mais de R$ 10 mil, segundo Lucindo.

ARMAS PODEM TER IDO PARA O MORRO DA PENHA

As investigações apontam que existem outros casos onde pessoas com o nome limpo compram armas para criminosos.
“Bandidos estão usando o nome de pessoas que têm o nome limpo na praça, sem passagem pela polícia, para se cadastrar e comprar armas junto ao sistema da Polícia Federal. Essas pessoas compram as armas e as lançam no mercado negro. Compram as armas legais e elas passam a ser ilegais”, afirma o delegado Fabrício Lucindo.
"Essas armas têm abastecido a criminalidade, tanto de Linhares como de Vitória. Nós temos indicativos de que essas armas estão indo parar, inclusive, no Morro da Penha"
Fabrício Lucindo - Titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares

OPERAÇÃO ESTADO PRESENTE

A prisão do agente ocorreu dentro da Operação Estado Presente, no Norte do Estado, e se dá em um momento da escalada da violência em Linhares. Na semana passada, houve uma onda de assassinatos, onde oito pessoas foram mortas em um período de seis dias.
Além do agente, a polícia prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, duas por porte ilegal de arma e um homem suspeito de ter cometido um homicídio. Outros dois indivíduos foram presos em Sooretama e em Rio Bananal. Eles tinham um mandado de prisão em aberto por estupro.

O QUE DIZ O IASES

Por meio de nota, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) respondeu para a reportagem de A Gazeta que ainda não foi informado oficialmente sobre essa prisão.
"Assim que isso acontecer, será instaurado um procedimento administrativo pela Corregedoria do Instituto para averiguar a conduta do agente", finalizou. 
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Cães ajudam PM apreender drogas e radiocomunicadores no Bairro da Penha

Entenda o que está por trás de onda de assassinatos em Linhares

O perfil das 16.796 vítimas de assassinato no ES nos últimos dez anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Iases ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados