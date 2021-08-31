Entenda o que está por trás de onda de assassinatos em Linhares

Com oito homicídios em seis dias, Linhares, no Norte do Espírito Santo, vive uma onda de assassinatos em regiões consideradas sensíveis na cidade. Em 2021, até o momento, foram registrados 53 homicídios, onze a mais que no mesmo período de 2020, segundo informações da Polícia Civil.
De acordo com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, muitos fatores, para além do tráfico tem relação com os assassinatos:
"A gente tem muitos fatores em Linhares, principalmente a intolerância, o tráfico de entorpecentes, a guerra de pequenos traficantes que ocorre nas regiões periféricas. Nós também temos o efeito de termos um presídio aqui no município, do qual as pessoas, ocasionalmente, saem e acabam cobrando dividas do passado ou tendo que pagar dividas, os conhecidos acertos de contas", explica Lucindo.
"Linhares tem uma peculiaridade. Por ser uma cidade muito violenta, até pessoas comuns resolvem os problemas com homicídio"
HISTÓRICO DE HOMICÍDIOS NA ÚLTIMA SEMANA
- Sábado (28): um homem foi morto no balneário de Pontal do Ipiranga;
- Sexta-feira (27): dois indivíduos foram assassinados no bairro Aviso. Um de manhã, e o outro à noite;
- Quinta-feira (26): um homem foi morto no bairro Bebedouro;
- Segunda-feira (23): quatro pessoas morreram: um homem foi assassinado no bairro Aviso, outros dois em um duplo homicídio no bairro Interlagos, e um motorista de aplicativo foi executado friamente também no Interlagos.
DISTRIBUIÇÃO POR BAIRROS
Dados obtidos com a delegacia do município, mostram quais são os bairros que mais registraram homicídios em 2021 e que são consideradas regiões sensíveis. Confira abaixo:
- Interlagos: 10
- Aviso: 10
- Shell: 6
- Bebedouro: 5
- Planalto: 2
- Centro: 2
- Nova Esperança: 2
- Araçá: 2
- Canivete: 2
- Santa Cruz: 2
- Pontal do Ipiranga: 2
- Santa Rosa (interior): 1
- Rio Quartel: 1
- Bananal do Sul: 1
- Palmital 1
- Guaxe (interior): 1
- Bagueira (interior): 1
- BNH: 1
- Fazenda Três Marias (interior): 1
OPERAÇÃO
Para tentar conter a violência, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar, realizaram uma operação conjunta na noite de sábado (28). Ao todo, 12 pessoas foram conduzidas para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Do total, quatro pessoas ficaram presas, duas por tráfico de entorpecentes e duas por porte ilegal de arma.
AÇÕES NO MUNICÍPIO
Procurada pela reportagem de A Gazeta, na manhã desta terça-feira (31), sobre ações desenvolvidas no município em relação à segurança e ao tráfico de drogas, a Prefeitura de Linhares informou que está construindo um Centro de Tratamento Toxicológico (CTT), com previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2022. No momento, segundo o Executivo municipal, o trabalho é de aquisição de equipamentos necessários para a abertura e contratação dos profissionais que atuarão no local, dentro dos trâmites legais necessários.
"A secretaria municipal de Saúde informa que a previsão é que o CTT seja entregue no primeiro trimestre de 2022. No momento, a secretaria atua na aquisição dos equipamentos necessários para a sua abertura e nos trâmites legais para a contratação dos profissionais que atuarão no local.”
A prefeitura ainda ressaltou que a Guarda Municipal realiza rondas diárias nas regiões de maior vulnerabilidade, além de preservação do patrimônio público. Também informou que a patrulha escolar reforça a segurança nos horários de entrada e saída das escolas municipais, como forma de prevenção às ações de suspeitos de crimes. E, por fim, salientou que entregou novos complexos esportivos na cidade e que possui o Programa de Resistência e Cidadania (Preci), que tem por objetivo mostrar aos alunos um caminho de resistência às drogas e encaminhá-los a um futuro de oportunidades.