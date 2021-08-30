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Combate à criminalidade

Com 8 mortes em menos de 1 semana, polícia faz operação em Linhares

Até o momento, o município já contabiliza 53 homicídios. No mesmo período do ano passado, foram 42, de acordo com informações da polícia

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:41
Com 8 mortes em menos de 1 semana, polícia faz operação em Linhares Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta
Com oito homicídios em menos de uma semana, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta na noite de sábado (28), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, para reduzir a criminalidade em áreas sensíveis da cidade. Até o momento, o município contabiliza 53 homicídios. No mesmo período do ano passado, foram 42, de acordo com informações da polícia, repassadas para a reportagem da TV Gazeta Norte
Ao todo, 12 pessoas foram conduzidas para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo o titular da unidade, delegado Fabrício Lucindo, são indivíduos que passaram informações sobre homicídios e que são suspeitas de participação em crimes. Do total, quatro pessoas ficaram presas, dois por tráfico de entorpecentes e dois por porte ilegal de arma. 
"A operação visa reduzir a criminalidade que ocorreu na semana passada e elucidar os crimes cometidos"
Fabricio Lucindo  - Titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares

HISTÓRICO DE HOMICÍDIOS 

*Com contribuição de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Atualização

31/08/2021 - 11:50
Na segunda-feira (30), a Polícia Civil informou à reportagem da TV Gazeta Norte que Linhares registrava, até o momento, 54 homicídios. Nesta terça-feira (31), a corporação afirmou à reportagem de A Gazeta que são 53 assassinatos, mais a morte de um indivíduo em um confronto com a Polícia Militar. Como o caso foi tratado como legítima defesa, não é compreendido como homicídio, segundo a PC. O texto foi atualizado.

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