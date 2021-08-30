Com 8 mortes em menos de 1 semana, polícia faz operação em Linhares

Na segunda-feira (30), a Polícia Civil informou à reportagem da TV Gazeta Norte que Linhares registrava, até o momento, 54 homicídios. Nesta terça-feira (31), a corporação afirmou à reportagem de A Gazeta que são 53 assassinatos, mais a morte de um indivíduo em um confronto com a Polícia Militar. Como o caso foi tratado como legítima defesa, não é compreendido como homicídio, segundo a PC. O texto foi atualizado.