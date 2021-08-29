Linhares registra oitavo homicídio em menos de uma semana

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou oito homicídios em seis dias. A última ocorrência foi registrada na noite de sábado (28). Um homem ainda não identificado foi morto no bairro Pontal do Ipiranga. De acordo com a Polícia Militar, a primeira informação que a equipe recebeu foi de que uma pessoa havia sido baleada. Chegando ao local, os militares constataram que tratava-se de um homem, que já estava sem os sinais vitais. A Polícia Civil foi chamada para tomar as devidas providências.
Com esse caso, Linhares contabiliza oito mortes por arma de fogo em menos de uma semana. O sétimo homicídio ocorreu na noite de sexta (27) , no bairro Aviso. A vítima foi um adolescente identificado como Luís Guilherme Santos Miranda, de 17 anos. Ele teria sido socorrido para o hospital Geral de Linhares, mas não resistiu.
Na manhã de sexta (27) uma outra pessoa foi morta - também no bairro Aviso. Segundo a polícia, a vítima se chamava Osvaldo Rangel Junior, de 30 anos. O quinto caso ocorreu nesta quinta-feira (26), no bairro Bebedouro.
Só na segunda-feira (23), quatro pessoas foram assassinadas. Um homem foi morto no bairro Aviso e outros dois indivíduos foram assassinados, dentro de uma barbearia, em um duplo homicídio ocorrido no bairro Interlagos.
Antes disso, durante a madrugada, por volta das 2h da manhã, o motorista de aplicativo Vinicius Belizário foi morto no bairro Interlagos. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma dívida. Vinicius estaria devendo para quem o matou.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Pollyanna Patrício