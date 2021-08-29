Linhares registra oitavo homicídio em menos de uma semana

Com esse caso, Linhares contabiliza oito mortes por arma de fogo em menos de uma semana. O sétimo homicídio ocorreu na noite de sexta (27) , no bairro Aviso. A vítima foi um adolescente identificado como Luís Guilherme Santos Miranda, de 17 anos. Ele teria sido socorrido para o hospital Geral de Linhares, mas não resistiu.