AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência no Norte

Linhares registra oitavo homicídio em menos de uma semana

O último caso ocorreu na noite deste sábado (28). Um homem ainda não identificado foi morto no bairro Pontal do Ipiranga

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 17:22

Publicado em 

29 ago 2021 às 17:22
Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares
Duplo homicídio em barbearia de  Linhares, na segunda-feira (23): oito casos registrados em menos de uma semana Crédito: Paula Brazão
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou oito homicídios em seis dias. A última ocorrência foi registrada na noite de sábado (28). Um homem ainda não identificado foi morto no bairro Pontal do Ipiranga. De acordo com a Polícia Militar, a primeira informação que a equipe recebeu foi de que uma pessoa havia sido baleada. Chegando ao local, os militares constataram que tratava-se de um homem, que já estava sem os sinais vitais. A Polícia Civil foi chamada para tomar as devidas providências.
Com esse caso, Linhares contabiliza oito mortes por arma de fogo em menos de uma semana. O sétimo homicídio ocorreu na noite de sexta (27) , no bairro Aviso. A vítima foi um adolescente identificado como Luís Guilherme Santos Miranda, de 17 anos. Ele teria sido socorrido para o hospital Geral de Linhares, mas não resistiu.
Na manhã de sexta (27) uma outra pessoa foi morta - também no bairro Aviso. Segundo a polícia, a vítima se chamava Osvaldo Rangel Junior, de 30 anos. O quinto caso ocorreu nesta quinta-feira (26), no bairro Bebedouro.
Só na segunda-feira (23), quatro pessoas foram assassinadas. Um homem foi morto no bairro Aviso e outros dois indivíduos foram assassinados, dentro de uma barbearia, em um duplo homicídio ocorrido no bairro Interlagos.
Antes disso, durante a madrugada, por volta das 2h da manhã, o motorista de aplicativo Vinicius Belizário foi morto no bairro Interlagos. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma dívida. Vinicius estaria devendo para quem o matou.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Pollyanna Patrício

Veja Também

Sexto homicídio da semana: homem é assassinado em Linhares

Violência no Norte: Linhares registra 5 homicídios em 3 dias

Homem é preso 10 anos após engravidar sobrinha em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Homicídio Linhares Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

NS400Z
Bajaj amplia sua atuação no Brasil, enquanto o setor de duas rodas segue em crescimento
Letícia Gonçalves, Vitor Vogas e Fernanda Queiroz na estreia do Papo de Eleições
CBN Vitória estreia programa Papo de Eleições
Imagem de destaque
Como a IA usada em processos seletivos afeta a carreira das mulheres: 'Fiz um botox no meu currículo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados