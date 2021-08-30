Motociclista morre após acidente com boi em estrada de Linhares

ES 440, em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (28) após colidir com um boi na rodovia ES 440, que liga a sede de Linhares Norte do Espírito Santo , ao balneário de Pontal do Ipiranga. A identidade da vítima não foi revelada. Segundo a Polícia Militar , o dono do animal não foi identificado.

A via chegou a ficar interditada para os trabalhos de resgate e retirada do animal e foi liberada 1h30 depois. Como o dono não foi encontrado, o boi morto foi deixado às margens da rodovia.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

OUTRO ACIDENTE

Na noite deste domingo (29), ocorreu um outro acidente em Linhares, envolvendo animais. Um Fiat Uno e uma motocicleta colidiram com uma vaca que estava solta na Rodovia Roberto Calmon, estrada que liga o município a Rio Bananal.