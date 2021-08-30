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ES 440

Motociclista morre após acidente com boi em estrada de Linhares

O animal também morreu na batida. No domingo (29), duas pessoas ficaram feridas em uma colisão com uma vaca, em outro ponto do município

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:17

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:17
ES 440, em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (28) após colidir com um boi na rodovia ES 440, que liga a sede de LinharesNorte do Espírito Santo, ao balneário de Pontal do Ipiranga. A identidade da vítima não foi revelada. Segundo a Polícia Militar, o dono do animal não foi identificado.
A via chegou a ficar interditada para os trabalhos de resgate e retirada do animal e foi liberada 1h30 depois. Como o dono não foi encontrado, o boi morto foi deixado às margens da rodovia.
A vítima chegou a ser levada para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

OUTRO ACIDENTE

Na noite deste domingo (29), ocorreu um outro acidente em Linhares, envolvendo animais. Um Fiat Uno e uma motocicleta colidiram com uma vaca que estava solta na Rodovia Roberto Calmon, estrada que liga o município a Rio Bananal.
Os dois ocupantes da moto foram encaminhados para um hospital do município. O estado de saúde das vítimas e o nome da unidade hospitalar não foram divulgados pela polícia.

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