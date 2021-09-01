Motorista sem carteira bebe e bate em oficina em Colatina

Ainda de acordo com os Bombeiros, o veículo está com o licenciamento em atraso, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e afirmou que fez consumo de bebida alcoólica antes da colisão. Os Bombeiros informaram que ele fez o teste de alcoolemia, que constatou o resultado de 0,17 mg/L. Segundo a Polícia Militar, o valor está acima da margem de erro de 0,04 mg/L do aparelho.