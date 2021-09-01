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Dois feridos

Motorista sem carteira bebe e bate em oficina em Colatina

A equipe médica do hospital informou à Polícia Militar que o motorista quebrou um dos braços; o carona teve lesão na coluna e corre o risco de ficar paraplégico
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 set 2021 às 10:06

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 10:06

Motorista sem carteira bebe, sobe em calçada e atinge oficina em Colatina Crédito: Corpo de Bombeiros
Um motorista sem carteira bebeu, subiu com o carro em uma calçada, bateu em um poste e atingiu uma oficina na noite desta terça-feira (31), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Ele e um passageiro, que estava no banco do carona, ficaram feridos e foram levados para um hospital do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, o motorista e o carona não conseguiram sair do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o socorro. Os dois homens feridos foram encaminhados para o Hospital Silvio Ávidos.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o veículo está com o licenciamento em atraso, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e afirmou que fez consumo de bebida alcoólica antes da colisão. Os Bombeiros informaram que ele fez o teste de alcoolemia, que constatou o resultado de 0,17 mg/L. Segundo a Polícia Militar, o valor está acima da margem de erro de 0,04 mg/L do aparelho.

RISCO DE FICAR PARAPLÉGICO

A equipe médica do hospital informou à Polícia Militar que o motorista quebrou um dos braços, e o carona teve lesão na coluna e corre o risco de ficar paraplégico. Eles continuam internados e ainda não foram ouvidos pela Polícia Civil. Segundo os Bombeiros, o carona não quis fazer nenhuma representação contra o condutor do carro.
A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber quais procedimentos foram adotados com o motorista. O texto será atualizado com a resposta.

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