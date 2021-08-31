Atingido por carro, veículo sobe calçada e atropela idosa em Colatina

Um motorista perdeu o controle do veículo, após ser atingido por outro carro, invadiu uma calçada e atropelou uma idosa de 70 anos na manhã desta terça-feira (31), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular do município, onde permanece internada.
O condutor da Volkswagen Saveiro, que atingiu a idosa, afirmou ao Corpo de Bombeiros que estava na Avenida Getúlio Vargas, sentido Colatina Velha, quando um Volkswagen Gol de cor prata veio da Rua José Gama de Castro, atravessando o cruzamento e atingindo a lateral do seu carro.
Com o impacto, o condutor do Saveiro perdeu o controle e veio a colidir com a porta e a parede de uma sorveteria, atropelando uma idosa que passava pela calçada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do Gol se evadiu do local, sentido Colatina Velha.
A idosa foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada para um hospital particular do município, onde permanece internada.