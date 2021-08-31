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Noroeste do ES

Atingido por carro, veículo sobe calçada e atropela idosa em Colatina

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (31). A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular do município e permanece internada

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 13:19

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 ago 2021 às 13:19
Motorista invade calçada e atropela idosa em Colatina
Motorista invade calçada e atropela idosa em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta / Montagem A Gazeta
Um motorista perdeu o controle do veículo, após ser atingido por outro carro, invadiu uma calçada e atropelou uma idosa de 70 anos na manhã desta terça-feira (31), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular do município, onde permanece internada.
O condutor da Volkswagen Saveiro, que atingiu a idosa, afirmou ao Corpo de Bombeiros que estava na Avenida Getúlio Vargas, sentido Colatina Velha, quando um Volkswagen Gol de cor prata veio da Rua José Gama de Castro, atravessando o cruzamento e atingindo a lateral do seu carro.
Com o impacto, o condutor do Saveiro perdeu o controle e veio a colidir com a porta e a parede de uma sorveteria, atropelando uma idosa que passava pela calçada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do Gol se evadiu do local, sentido Colatina Velha.
A idosa foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada para um hospital particular do município, onde permanece internada.

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