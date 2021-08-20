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Histórias de sucesso

A Gazeta publica revista para celebrar Centenário de Colatina

A edição sobre os 100 anos compartilha relatos e apresenta dados sobre o desenvolvimento do município ao longo desse período

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 10:19

Publicado em 

20 ago 2021 às 10:19
O famoso Por do Sol em Colatina
O pôr do sol é um marco na cidade de Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um passeio pela história, contada sob a ótica de moradores e estudiosos, com dados da economia e da cultura local. Esse é um recorte do que está nas páginas da revista especial sobre o Centenário de Colatina, que será celebrado neste domingo (22). A publicação foi produzida pelo Estúdio Gazeta e está disponível para o público também em uma versão on-line. 

BAIXE AQUI A REVISTA ESPECIAL:

Arquivos & Anexos

Revista Especial Centenário Colatina - A Gazeta

CENTENÁRIO MARCA NOVO MOMENTO DA HISTÓRIA DE COLATINA - Município apresenta uma trajetória de sucesso e demonstra que segue caminho do crescimento
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Na edição sobre os 100 anos do município, a população de Colatina poderá se reconhecer em relatos, conectar-se com os valores da sua terra e se orgulhar de tudo o que conseguiu construir ao longo desse período. Para os que não são da cidade, é uma oportunidade de saber um pouco mais sobre o polo de desenvolvimento do Noroeste capixaba. 
É interessante observar, ainda, como os bairros ajudam a contar a história do município e que, por lá, há bem mais que um belo pôr do sol – embora o fim do dia realmente seja um espetáculo à parte. Colatina tem roteiros turísticos que podem fazer o visitante até sentir frio em uma das cidades mais quentes do Espírito Santo ou renovar a sua fé, seja pelo contato mais próximo com a natureza, seja pelos diversos símbolos cristãos erguidos. 
Há também curiosidades que já atravessam os anos e personalidades que fazem de Colatina uma referência.  O detalhe de cada caso é uma pequena reprodução da cidade que se tornou grande e, agora, centenária. 

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