A Gazeta publica revista para celebrar Centenário de Colatina

Um passeio pela história, contada sob a ótica de moradores e estudiosos, com dados da economia e da cultura local. Esse é um recorte do que está nas páginas da revista especial sobre o Centenário de Colatina, que será celebrado neste domingo (22). A publicação foi produzida pelo Estúdio Gazeta e está disponível para o público também em uma versão on-line.
BAIXE AQUI A REVISTA ESPECIAL:
Arquivos & Anexos
Revista Especial Centenário Colatina - A Gazeta
CENTENÁRIO MARCA NOVO MOMENTO DA HISTÓRIA DE COLATINA - Município apresenta uma trajetória de sucesso e demonstra que segue caminho do crescimento
Tamanho do arquivo: 3mb
Na edição sobre os 100 anos do município, a população de Colatina poderá se reconhecer em relatos, conectar-se com os valores da sua terra e se orgulhar de tudo o que conseguiu construir ao longo desse período. Para os que não são da cidade, é uma oportunidade de saber um pouco mais sobre o polo de desenvolvimento do Noroeste capixaba.
É interessante observar, ainda, como os bairros ajudam a contar a história do município e que, por lá, há bem mais que um belo pôr do sol – embora o fim do dia realmente seja um espetáculo à parte. Colatina tem roteiros turísticos que podem fazer o visitante até sentir frio em uma das cidades mais quentes do Espírito Santo ou renovar a sua fé, seja pelo contato mais próximo com a natureza, seja pelos diversos símbolos cristãos erguidos.
Há também curiosidades que já atravessam os anos e personalidades que fazem de Colatina uma referência. O detalhe de cada caso é uma pequena reprodução da cidade que se tornou grande e, agora, centenária.