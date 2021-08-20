A Gazeta publica revista para celebrar Centenário de Colatina

É interessante observar, ainda, como os bairros ajudam a contar a história do município e que, por lá, há bem mais que um belo pôr do sol – embora o fim do dia realmente seja um espetáculo à parte. Colatina tem roteiros turísticos que podem fazer o visitante até sentir frio em uma das cidades mais quentes do Espírito Santo ou renovar a sua fé, seja pelo contato mais próximo com a natureza, seja pelos diversos símbolos cristãos erguidos.