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Projeto escolhido

Colatina terá pórtico na entrada da cidade; veja fotos

Projeto passará por análise técnica da prefeitura e de órgãos federais e estaduais para construção na entrada da cidade, em um ponto a ser definido

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 12:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 set 2021 às 12:07
Colatina terá pórtico na entrada da cidade
Colatina terá pórtico na entrada da cidade Crédito: Prefeitura de Colatina
Após um concurso cultural, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganhará um pórtico na entrada da cidade. A iniciativa é da Associação Empresarial de Colatina e Região (Assedic) com a prefeitura e faz parte da comemoração do centenário do município.
A Assedic promoveu um concurso entre profissionais de engenharia e arquitetura, para a escolha de um monumento artístico que representasse o município. O projeto vencedor foi conhecido nesta quarta-feira (1º). A vencedora é a arquiteta colatinense Damares Augusta Munerat, idealizadora do monumento escolhido pela comissão técnica.
O pórtico desenvolvido por Damares prevê a construção de duas torres em estrutura metálica. A primeira torre, de estrutura mais clássica, faz referência à Catedral de Colatina e leva a cor azul da bandeira.
A segunda torre, de arquitetura mais contemporânea, representa a estrada de ferro. Já a cobertura levemente ondulada, ligando as duas torres, faz referência à Ponte Florentino Ávidos, e a linha abaulada acima, com iluminação especial, faz uma homenagem ao famoso pôr do sol de Colatina.
As torres ainda trazem os dizeres “Avante Colatina” e “Saudade Colatina”, que fazem referência ao hino do município e poderão ser vistos ao entrar e ao sair da cidade.
A vencedora do concurso vai levar o prêmio de R$ 10 mil da Assedic, e o projeto passará pela análise técnica da prefeitura e de órgãos federais e estaduais para a sua construção na entrada da cidade, em um ponto que ainda será definido. Veja como o projeto deve ficar:

Colatina terá pórtico na entrada da cidade

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