Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Idosa mantida em cárcere

Crime em Colatina: Justiça decide manter preso "maníaco da Ilha do Boi"

Juiz considerou que Antúlio Gomes Pinto possui personalidade controladora e perversa, não tendo nenhuma condição de permanecer convivendo em sociedade

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 19:42

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 set 2021 às 19:42
Antúlio Gomes Pinto foi preso em Colatina
Antúlio Gomes Pinto foi preso em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
A Justiça converteu em preventiva a prisão de Antúlio Gomes Pinto — que ficou conhecido como “maníaco da Ilha do Boi” — em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (1°). Ele foi preso em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por suspeita de manter em cárcere privado uma idosa que o ajudava com atividades domésticas. O homem possui um histórico de crimes, envolvendo tortura e cárcere privado de mulheres, e já foi condenado por eles.
Em um trecho da decisão, o juiz Ewerton Nicoli justificou que manteve a prisão de Antúlio porque "as condutas são extremamente graves e retratam uma reiteração infracional a denotar uma personalidade extremamente antissocial, evidenciando que o autuado, a despeito da sua condição de saúde periclitante, não detém nenhuma condição de permanecer convivendo em sociedade”.
Antúlio Gomes Pinto foi preso em Colatina
Antúlio Gomes Pinto foi preso em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
O magistrado também reforçou na decisão que a vítima está muito abalada com a situação e medidas alternativas de cumprimento da pena não seriam suficientes para mantar a tranquilidade da idosa. O juiz destacou ainda uma submissão do marido da vítima em relação a Antúlio.
“É espantoso o depoimento prestado pelo marido da ofendida, que se coloca em total situação de submissão ao autuado, que, como já dito, apresenta personalidade controladora e perversa”, escreveu.
Consta ainda na decisão que o juiz Ewerton Nicoli manteve a prisão, mesmo com as condições de saúde de Antúlio — que ficou cadeirante após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) — porqu essa situação não impede que crimes sejam cometidos por ele. Entretanto, o magistrado pede que o homem seja submetido a vários exames de saúde. 

O QUE DIZ A DEFESA

Por telefone, o advogado Felipe Prata Pravato Rangel, que defende Antúlio Gomes Pinto, disse que vai se reunir com seu cliente nesta quinta-feira (2) e deve entrar com um pedido de liberdade.

HISTÓRICO DE CRIMES

Antúlio Gomes Pinto ficou conhecido como "maníaco da Ilha do Boi" após torturar — com ferro quente, socos e pancadas — e manter em cárcere privado a esposa e três filhos em um apartamento no bairro de Vitória. No mesmo período, ele fez o mesmo com mais cinco mulheres, sendo que apenas duas conseguiram fugir. Os corpos de outras três nunca foram encontrados.
Os crimes dele vieram à tona em 2005, quando a esposa dele conseguiu fugir do apartamento onde era mantida em cárcere privado. A jovem, que na época estava com 29 anos, conseguiu escapar por uma janela de um apartamento da Ilha do Boi, onde o casal morava com os três filhos.
A vítima revelou à polícia a macabra história vivida por ela na última década e por outras cinco jovens — sendo que duas conseguiram e uma delas foi morar no Japão. Após as investigações, Antúlio foi acusado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e condenado a mais de 101 anos de prisão pelos crimes de tortura, cárcere privado, maus-tratos, estelionato, lesão corporal e rufianismo — que é viver de aliciamento de mulheres.
Antúlio Gomes Pinto já foi preso em outras ocasições
Antúlio Gomes Pinto já foi preso em outras ocasições Crédito: Fábio Vincentini/ Arquivo A Gazeta
Em janeiro de 2010, ele conseguiu um habeas corpus que o permitiu ir para a prisão domiciliar na casa de parentes, em Colatina. O argumento foi o de que um acidente vascular cerebral (AVC) o havia deixado em uma cadeira de rodas, com parte do corpo paralisado.
Mesmo nessa condição, Antúlio fugiu para Minas Gerais, onde acabou preso em flagrante, em 2013, acusado de manter outra mulher, de 30 anos, com quem teve um filho, à época com 1 ano e meio, em cárcere privado. No local, também foram encontradas três adolescentes trabalhando para ele em condições inadequadas.
Pelos crimes cometidos em Minas Gerais, ele também foi condenado e a pena total, somada à capixaba, totalizou quase 106 anos. No início de 2015, a Justiça lhe concedeu indulto humanitário, com o argumento de que sua saúde estaria precária. Segundo o advogado de Antúlio na ocasião, Lécio Silva Machado, “ele não mexia o corpo do pescoço para baixo”.

Veja Também

Jovem suspeito de traficar drogas com delivery é preso em Guarapari

Homem joga álcool e ateia fogo no corpo de morador de rua em Colatina

Criminosos invadem duas casas e agridem moradores em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil TJES Crimes Brutais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados