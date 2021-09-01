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Jovem suspeito de traficar drogas com delivery é preso em Guarapari

Segundo a Polícia Civil, homem de 22 anos utilizava a internet para oferecer entorpecentes e localizar consumidores da droga. As entregas eram feitas em domicílio
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 set 2021 às 17:53

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:53

Suspeito de tráfico de drogas é preso em Guarapari
Suspeito de tráfico de drogas é preso em Guarapari Crédito: Divulgação PCES
Um jovem de 22 anos, suspeito de traficar drogas com o auxílio das redes sociais e entregar aos consumidores em domicílio, foi preso nesta terça-feira (31) no bairro Santa Mônica, em Guarapari. No momento da prisão em flagrante — realizada por equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) — o homem estava deixando sua residência de carro e acompanhado do filho. O nome dele não foi divulgado pela polícia.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito é apontado como comercializador e entregador de entorpecentes. Informações recebidas pela delegacia indicam que ele utilizava a internet para oferecer os entorpecentes e localizar os consumidores da droga.
Suspeito de tráfico de drogas é preso em Guarapari
Suspeito de tráfico de drogas que foi preso em Guarapari oferecia entorpecentes pela internet Crédito: Divulgação | PCES
Jovem suspeito de traficar drogas com delivery é preso em Guarapari
O titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, Guilherme Eugênio, explicou que, com o auxílio de um carro, o suspeito entregava as drogas nas casas dos consumidores. O contato com os compradores era feito por meio de rede social ou aplicativo de conversas, informou o delegado.
"Os clientes realizavam o pedido, geralmente de maconha ou haxixe, e o detido ia à residência entregar o entorpecente. Ele ainda usava várias outras formas de pagamento, como cartão de crédito e Pix”, contou Guilherme Eugênio.
Durante a prisão do suspeito, foram apreendidos dois smartphones, um revólver calibre 38, um simulacro, uma "bola" de haxixe, além de buchas de maconha e máquina para pagamento com cartões.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Depois, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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