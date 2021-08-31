Após esvaziar pneu de viatura, jovem é detido com drogas em Colatina

Segundo a PM, o veículo estava parado em uma das ruas do bairro Bela Vista, quando o suspeito se abaixou, arranhou a viatura e esvaziou o pneu do carro. Os militares abordaram o jovem e, durante a revista, encontraram 334 buchas de maconha, 1,740 kg da droga e rolos de papel filme para o embalo do entorpecente. O material estava guardado em uma mochila que o suspeito carregava.