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Após esvaziar pneu de viatura, jovem é detido com drogas em Colatina

Durante abordagem ao suspeito de 20 anos, policiais militares encontraram 334 buchas de maconha, 1,7 kg da droga e rolos de papel filme para embalo do entorpecente

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 19:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 ago 2021 às 19:06
Jovem esvazia pneu de viatura e acaba preso com drogas em Colatina
Jovem esvazia pneu de viatura e acaba preso com drogas em Colatina Crédito: PMES/ Divulgação
Após arranhar e esvaziar o pneu de uma viatura da Polícia Militar nesta terça-feira (31), um jovem de 20 anos foi abordado por militares e acabou detido com drogas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a PM, o veículo estava parado em uma das ruas do bairro Bela Vista, quando o suspeito se abaixou, arranhou a viatura e esvaziou o pneu do carro. Os militares abordaram o jovem e, durante a revista, encontraram 334 buchas de maconha, 1,740 kg da droga e rolos de papel filme para o embalo do entorpecente. O material estava guardado em uma mochila que o suspeito carregava.
Jovem esvazia pneu de viatura e acaba preso com drogas em Colatina
Jovem esvazia pneu de viatura e acaba preso com drogas em Colatina Crédito: PMES/ Divulgação
Além dos entorpecentes, jovem ainda estava com R$ 412,90 em espécie. Ele contou que estava vendendo drogas para outra pessoa. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina.

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