Suspeito de furtar fios é achado morto dentro de subestação de energia de loja em Vila Velha

Um homem morreu eletrocutado após entrar em uma concessionária de veículos para furtar fios no bairro Ataíde, em Vila Velha. De acordo com funcionários do estabelecimento, que fica na Avenida Carlos Lindenberg, a vítima, que não teve a identidade confirmada, foi encontrada morta por volta das 8h desta terça-feira (31).
Funcionários da loja informaram à reportagem da TV Gazeta que chegaram para trabalhar e viram que o estabelecimento estava sem energia elétrica. Eles informaram à EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado e, logo depois, encontraram o corpo da vítima.
Segundo os funcionários, o homem foi encontrado em uma subestação de energia, que fica ao lado da concessionária. O local foi construído para suprir a quantidade necessária de energia para a loja, que é muito grande. Técnicos da EDP estiveram no estabelecimento para restabelecer a energia.
A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e isolaram a área. O homem estava sem um documento e, por isso, não foi identificado. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelos exames cadavéricos.
*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta