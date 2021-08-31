Suspeito de furtar fios é achado morto dentro de subestação de energia de loja em Vila Velha

Funcionários da loja informaram à reportagem da TV Gazeta que chegaram para trabalhar e viram que o estabelecimento estava sem energia elétrica. Eles informaram à EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado e, logo depois, encontraram o corpo da vítima.

Segundo os funcionários, o homem foi encontrado em uma subestação de energia, que fica ao lado da concessionária. O local foi construído para suprir a quantidade necessária de energia para a loja, que é muito grande. Técnicos da EDP estiveram no estabelecimento para restabelecer a energia.