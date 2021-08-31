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Bairro Ataíde

Suspeito de furtar fios é achado morto dentro de subestação de energia de loja em Vila Velha

Funcionários relataram que chegaram à loja por volta das 8h e encontraram o homem morto; o local estava sem energia e a polícia acredita que a vítima tentou roubar fios

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 13:29

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 ago 2021 às 13:29
Homem foi encontrado morto dentro de subestação de energia em Vila Velha
Homem foi encontrado morto dentro de subestação de energia em Vila Velha Crédito: Diony Silva
Um homem morreu eletrocutado após entrar em uma concessionária de veículos para furtar fios no bairro Ataíde, em Vila Velha. De acordo com funcionários do estabelecimento, que fica na Avenida Carlos Lindenberg, a vítima, que não teve a identidade confirmada, foi encontrada morta por volta das 8h desta terça-feira (31).
Funcionários da loja informaram à reportagem da TV Gazeta que chegaram para trabalhar e viram que o estabelecimento estava sem energia elétrica. Eles informaram à EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado e, logo depois, encontraram o corpo da vítima.
Segundo os funcionários, o homem foi encontrado em uma subestação de energia, que fica ao lado da concessionária. O local foi construído para suprir a quantidade necessária de energia para a loja, que é muito grande. Técnicos da EDP estiveram no estabelecimento para restabelecer a energia.
Material encontrada pela polícia perto de onde o homem foi encontrado morto
Material encontrada pela polícia perto de onde o homem foi encontrado morto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e isolaram a área. O homem estava sem um documento e, por isso, não foi identificado. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelos exames cadavéricos.
*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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