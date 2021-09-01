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Drogas e armas

Confrontos com a polícia terminam com prisões e apreensões em Vitória

Cinco pessoas suspeitas de atirar contra os policiais foram detidas. Nas ações, armas, drogas e munições foram apreendidas

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 08:19
Material apreendido pela polícia após confronto no Morro do Macaco, em Vitória
Material apreendido pela polícia após confronto no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Dois confrontos entre policiais e suspeitos foram registrados em Vitória na noite desta terça-feira (31), no Morro do Macaco e em Nova Palestina. Nos dois casos, cinco pessoas suspeitas de atirar contra os policiais foram presas. Armas, drogas e munições foram apreendidas.
No primeiro registro, policiais estavam fazendo patrulhamento no bairro Tabuazeiro quando ouviram barulhos de tiros no Morro do Macaco. Militares desembarcaram das viaturas e começaram a subir o morro pelas escadarias, quando se depararam com homens armados. Segundo a polícia, os homens começaram a atirar e os militares revidaram.
Durante a ação, quatro pessoas foram detidas, sendo três homens e um jovem menor de idade. Foram apreendidos 70 pinos e um papelote de cocaína, 75 pedras de crack, quatro bolas de haxixe e 18 buchas de maconha. Além da droga, a polícia apreendeu quatro pistolas de calibre .380 e 9 milímetros. Munição e carregadores também foram apreendidos.
Confrontos com a polícia terminam com prisões e apreensões em Vitória
Pistola foi apreendida com homem após confronto com a polícia em Nova Palestina, em Vitória
Pistola foi apreendida com homem após confronto com a polícia em Nova Palestina, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Outro confronto entre a polícia e suspeitos foi registrado no bairro Nova Palestina. A PM informou que estava no local e se deparou com um homem armado. Segundo os agentes, o homem começou a atirar contra os policiais, que revidaram. O homem foi preso e a arma de fogo que estava com ele - uma pistola - foi apreendida.

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