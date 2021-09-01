Material apreendido pela polícia após confronto no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Dois confrontos entre policiais e suspeitos foram registrados em Vitória na noite desta terça-feira (31), no Morro do Macaco e em Nova Palestina. Nos dois casos, cinco pessoas suspeitas de atirar contra os policiais foram presas. Armas, drogas e munições foram apreendidas.

No primeiro registro, policiais estavam fazendo patrulhamento no bairro Tabuazeiro quando ouviram barulhos de tiros no Morro do Macaco. Militares desembarcaram das viaturas e começaram a subir o morro pelas escadarias, quando se depararam com homens armados. Segundo a polícia, os homens começaram a atirar e os militares revidaram.

Durante a ação, quatro pessoas foram detidas, sendo três homens e um jovem menor de idade. Foram apreendidos 70 pinos e um papelote de cocaína, 75 pedras de crack, quatro bolas de haxixe e 18 buchas de maconha. Além da droga, a polícia apreendeu quatro pistolas de calibre .380 e 9 milímetros. Munição e carregadores também foram apreendidos.

Your browser does not support the audio element. Confrontos com a polícia terminam com prisões e apreensões em Vitória

Pistola foi apreendida com homem após confronto com a polícia em Nova Palestina, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar