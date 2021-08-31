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Operação em Andorinhas

Integrantes de quadrilha que promove tiroteios são presos em Vitória

Polícia cumpriu mandados de prisão contra um jovem de 22 anos, suspeito de ser o autor de um homicídio no bairro em junho deste ano, e outro de 21 anos, autuado por tráfico

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 ago 2021 às 18:49
Duas pessoas foram presas durante operação policial no bairro Andorinhas, em Vitória
Duas pessoas foram presas durante operação policial no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Divulgação/PCES
Dois suspeitos apontados pela Polícia Civil como integrantes de uma organização criminosa responsável por promover confrontos armados em Vitória foram presos durante uma operação no bairro Andorinhas, nesta terça-feira (31). Os alvos foram um jovem de 22 anos, suspeito de ser autor de um  homicídio no bairro em 27 de junho deste ano, e outro de 21 anos, autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munições. Contra eles, havia mandados de prisão temporária. A polícia, que também cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar, não informou os nomes dos detidos.
Polícia Civil afirmou que o homicídio cometido em junho foi de um homem de 37 anos, assassinado com diversos tiros na cabeça em Andorinhas. O crime, segundo a PC, foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas da região: os autores desconfiavam que a vítima passava informações para traficantes do Morro do Macaco, grupo criminoso rival do tráfico de Andorinhas.
O suspeito foi preso em casa, onde os policiais também apreenderam cinco munições — quatro de calibre .40 e uma de calibre .380, dois coldres, um porta-carregador e R$ 874 em espécie. Além do mandado de prisão preventiva pelo homicídio, o jovem de 22 anos foi autuado em flagrante por posse de munições.
Cápsulas de munição encontradas durante operação no bairro Andorinhas
Cápsulas de munição encontradas na casa de suspeito durante operação no bairro Andorinhas Crédito: Divulgação / Polícia Civil
O outro suspeito, um jovem de 21 anos que também era alvo da operação, foi encontrado em casa com uma mulher de 19 anos. No local, foram apreendidas drogas e material para o embalo de entorpecentes. A mulher foi ouvida e liberada. Já o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, explicou que a operação foi realizada em função dos tiroteios registrados na Capital. Ele disse que os dois suspeitos presos fazem parte da organização criminosa que atua em Andorinhas e promove confrontos em bairros de Vitória, principalmente na região de Itararé.
"Os suspeitos fazem parte de uma associação criminosa. O líder desse grupo foi preso em uma operação policial realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, a Deic, em abril. Esse grupo criminoso tem como área principal de atuação o bairro Andorinhas, sendo responsável por promover diversos confrontos armados no município, especialmente no bairro Itararé, fatos que ocasionaram inúmeros homicídios, consumados e tentados, que já se encontram em apuração”, explicou o delegado.

SOBRE A OPERAÇÃO

Uma operação policial foi realizada no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã desta terça-feira (31), tendo como alvo uma organização criminosa que atua na região. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e contou com o apoio da Diretoria de Operações Táticas (Dot) da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Um drone foi utilizado para fazer o monitoramento da área.
Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, falou sobre o trabalho realizado pelas forças de segurança diante dos recorrentes tiroteios na região. Ele contou que equipes estão no local com patrulhamento e em operações para levar segurança aos moradores.
"A polícia tem feito operações rotineiras com a presença de agentes, tem feito operações como a desta manhã (terça-feira, 31). Estamos trabalhando muito para tentar reverter essa situação e trazer segurança para a comunidade. Continuaremos atuando para cima de traficantes e homicidas", destacou.
Questionado sobre a atuação da polícia nesses locais mais vulneráveis, Ramalho falou sobre a situação identificada por policiais, de jovens e crianças com envolvimento no tráfico de drogas e em situação de pobreza.
"A polícia faz o monitoramento pelas inteligências, mas o que percebemos é uma pulverização desses jovens de 12 a 25 anos ligados diretamente ao tráfico. O que temos visto são verdadeiras crianças portando pistolas, com bermudas e chinelos de dedo. Quando entramos nessas residências, o que vemos é pobreza, é uma situação difícil. Mesmo no tráfico, os indivíduos continuam em uma situação de pobreza e miséria", completou.

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