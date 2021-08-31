Integrantes de quadrilha que promove tiroteios são presos em Vitória

Duas pessoas foram presas durante operação policial no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

Dois suspeitos apontados pela Polícia Civil como integrantes de uma organização criminosa responsável por promover confrontos armados em Vitória foram presos durante uma operação no bairro Andorinhas , nesta terça-feira (31). Os alvos foram um jovem de 22 anos, suspeito de ser autor de um homicídio no bairro em 27 de junho deste ano, e outro de 21 anos, autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munições. Contra eles, havia mandados de prisão temporária. A polícia, que também cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar, não informou os nomes dos detidos.

Polícia Civil afirmou que o homicídio cometido em junho foi de um homem de 37 anos, assassinado com diversos tiros na cabeça em Andorinhas. O crime, segundo a PC, foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas da região: os autores desconfiavam que a vítima passava informações para traficantes do Morro do Macaco, grupo criminoso rival do tráfico de Andorinhas.

O suspeito foi preso em casa, onde os policiais também apreenderam cinco munições — quatro de calibre .40 e uma de calibre .380, dois coldres, um porta-carregador e R$ 874 em espécie. Além do mandado de prisão preventiva pelo homicídio, o jovem de 22 anos foi autuado em flagrante por posse de munições.

Cápsulas de munição encontradas na casa de suspeito durante operação no bairro Andorinhas Crédito: Divulgação / Polícia Civil

O outro suspeito, um jovem de 21 anos que também era alvo da operação, foi encontrado em casa com uma mulher de 19 anos. No local, foram apreendidas drogas e material para o embalo de entorpecentes. A mulher foi ouvida e liberada. Já o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, explicou que a operação foi realizada em função dos tiroteios registrados na Capital. Ele disse que os dois suspeitos presos fazem parte da organização criminosa que atua em Andorinhas e promove confrontos em bairros de Vitória, principalmente na região de Itararé.

"Os suspeitos fazem parte de uma associação criminosa. O líder desse grupo foi preso em uma operação policial realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, a Deic, em abril. Esse grupo criminoso tem como área principal de atuação o bairro Andorinhas, sendo responsável por promover diversos confrontos armados no município, especialmente no bairro Itararé, fatos que ocasionaram inúmeros homicídios, consumados e tentados, que já se encontram em apuração”, explicou o delegado.

SOBRE A OPERAÇÃO

Uma operação policial foi realizada no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã desta terça-feira (31), tendo como alvo uma organização criminosa que atua na região. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e contou com o apoio da Diretoria de Operações Táticas (Dot) da Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ). Um drone foi utilizado para fazer o monitoramento da área.

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, falou sobre o trabalho realizado pelas forças de segurança diante dos recorrentes tiroteios na região. Ele contou que equipes estão no local com patrulhamento e em operações para levar segurança aos moradores.

"A polícia tem feito operações rotineiras com a presença de agentes, tem feito operações como a desta manhã (terça-feira, 31). Estamos trabalhando muito para tentar reverter essa situação e trazer segurança para a comunidade. Continuaremos atuando para cima de traficantes e homicidas", destacou.

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Questionado sobre a atuação da polícia nesses locais mais vulneráveis, Ramalho falou sobre a situação identificada por policiais, de jovens e crianças com envolvimento no tráfico de drogas e em situação de pobreza.