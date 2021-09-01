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Buscavam por outras pessoas

Criminosos invadem duas casas e agridem moradores em Itapemirim

Testemunhas contaram à PM que, na noite desta terça-feira (31), pelo menos seis homens armados invadiram as residências em busca de outras pessoas, que as vítimas não conheciam

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 set 2021 às 15:56
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Homens armados invadiram duas casas e agrediram moradores na noite desta terça-feira (31), no bairro Itaóca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e informou que, antes de ir embora, os criminosos atiraram diversas vezes na rua e atingiram um carro estacionado. Nenhum suspeito foi localizado.
Um homem e uma mulher contaram à Polícia Militar que a casa havia sido invadida por cerca de seis indivíduos armados, que estavam à procura de uma pessoa, mas não souberam informar a identidade.
Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que, ao perceberem estarem na casa errada, os suspeitos pularam o muro e foram para a residência ao lado, onde renderam todos os moradores. Segundo relatos, os criminosos perguntaram por duas pessoas, mas os moradores não souberam dar informações e acabaram sendo agredidos.
Antes de fugir da região, os bandidos efetuaram disparos na rua e tiros chegaram a atingir um veículo estacionado. A PM informou que os moradores da segunda casa invadida se recusaram a passar informações que pudessem identificar os indivíduos. Segundo a polícia, o patrulhamento foi feito na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por nota, que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, para que a PC tome ciência do caso e inicie as investigações.
"A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", afirmou a corporação.

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