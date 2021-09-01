Criminosos invadem duas casas e agridem moradores em Itapemirim

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Homens armados invadiram duas casas e agrediram moradores na noite desta terça-feira (31), no bairro Itaóca, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo . A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e informou que, antes de ir embora, os criminosos atiraram diversas vezes na rua e atingiram um carro estacionado. Nenhum suspeito foi localizado.

Um homem e uma mulher contaram à Polícia Militar que a casa havia sido invadida por cerca de seis indivíduos armados, que estavam à procura de uma pessoa, mas não souberam informar a identidade.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que, ao perceberem estarem na casa errada, os suspeitos pularam o muro e foram para a residência ao lado, onde renderam todos os moradores. Segundo relatos, os criminosos perguntaram por duas pessoas, mas os moradores não souberam dar informações e acabaram sendo agredidos.

Antes de fugir da região, os bandidos efetuaram disparos na rua e tiros chegaram a atingir um veículo estacionado. A PM informou que os moradores da segunda casa invadida se recusaram a passar informações que pudessem identificar os indivíduos. Segundo a polícia, o patrulhamento foi feito na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por nota, que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line , para que a PC tome ciência do caso e inicie as investigações.