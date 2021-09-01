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Fradinhos

Vídeo: homens armados assaltam farmácia em Vitória

Um dos bandidos chegou a colocar o jaleco da farmacêutica enquanto estava na frente do local para passar a imagem que estava tudo dentro da normalidade

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:43

Publicado em 

01 set 2021 às 12:43

  • Do G1

Assaltante utiliza submetralhadora em roubo a farmácia em Vitória
Roubo a farmácia em Vitória Crédito: Reprodução
Três criminosos armados renderam funcionários e assaltaram uma farmácia nesta terça-feira (31), no bairro Fradinhos, em Vitória.
As imagens feitas pelas câmeras de segurança mostram um primeiro bandido armado com uma submetralhadora anunciando o assalto assim que entrou no estabelecimento. Ele ordenou que todos os funcionários e um cliente seguissem para os fundos da farmácia.
Outros dois criminosos entraram no estabelecimento depois. Eles mexeram no caixa enquanto os funcionários e o cliente estavam rendidos.
Dois funcionários e um cliente foram revistados e agredidos. Quando o motoboy que faz entregas para a farmácia chegou, ele também foi roubado.
O dono da farmácia contou que os criminosos ficaram cerca de 10 minutos no estabelecimento e um deles chegou a colocar o jaleco da farmacêutica enquanto estava na frente para passar a imagem que estava tudo dentro da normalidade.
"Um deles ordenou que a gente subisse para a sobreloja e desligasse o sistema de câmeras, mas esqueceram de levar os equipamentos", disse.
De acordo com a vítima, foram roubados medicamentos, máquinas de cartão e mochilas, além de um envelope com dinheiro e os pertences dos funcionários e do cliente, como relógios e alianças.
"Você fica pensando um monte de coisa. Medo, impotência. Quando a gente chama a polícia, demora para chegar. A gente não sabe onde vai parar isso. Não vejo policiamento ostensivo. Infelizmente, não tem", desabafou.
Após o crime, os assaltantes fugiram.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informou que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que haja investigação e orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da "Delegacia Online".

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