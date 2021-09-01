Vídeo: homens armados assaltam farmácia em Vitória

Do G1

Roubo a farmácia em Vitória Crédito: Reprodução

Três criminosos armados renderam funcionários e assaltaram uma farmácia nesta terça-feira (31), no bairro Fradinhos, em Vitória

As imagens feitas pelas câmeras de segurança mostram um primeiro bandido armado com uma submetralhadora anunciando o assalto assim que entrou no estabelecimento. Ele ordenou que todos os funcionários e um cliente seguissem para os fundos da farmácia.

Outros dois criminosos entraram no estabelecimento depois. Eles mexeram no caixa enquanto os funcionários e o cliente estavam rendidos.

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Dois funcionários e um cliente foram revistados e agredidos. Quando o motoboy que faz entregas para a farmácia chegou, ele também foi roubado.

O dono da farmácia contou que os criminosos ficaram cerca de 10 minutos no estabelecimento e um deles chegou a colocar o jaleco da farmacêutica enquanto estava na frente para passar a imagem que estava tudo dentro da normalidade.

"Um deles ordenou que a gente subisse para a sobreloja e desligasse o sistema de câmeras, mas esqueceram de levar os equipamentos", disse.

De acordo com a vítima, foram roubados medicamentos, máquinas de cartão e mochilas, além de um envelope com dinheiro e os pertences dos funcionários e do cliente, como relógios e alianças.

"Você fica pensando um monte de coisa. Medo, impotência. Quando a gente chama a polícia, demora para chegar. A gente não sabe onde vai parar isso. Não vejo policiamento ostensivo. Infelizmente, não tem", desabafou.

Após o crime, os assaltantes fugiram.

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