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Levou "bolo" em encontro

Homem é espancado após furtar carro e dirigir embriagado em Guarapari

Caso aconteceu nesta terça (31). Depois de ser agredido, o homem precisou ser levado para o hospital com suspeita de traumatismo craniano

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 09:41

Publicado em 

01 set 2021 às 09:41

  • Do G1 ES

Homem que furtou carro e bateu em poste em Guarapari foi socorrido após ser agredido pela população
Homem que furtou carro e bateu em poste em Guarapari foi socorrido após ser agredido pela população Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 32 anos foi perseguido e agredido pela população no bairro Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, após furtar um carro e bater com o veículo em um poste.
O caso aconteceu nesta terça-feira (31). De acordo com informações da Polícia Civil, o homem saiu da Serra com destino à Guarapari para se encontrar com uma mulher.
No entanto, como a mulher não compareceu ao encontro, ele ficou bebendo em um bar da região.
Foi então que um outro homem parou o carro e entrou em uma mercearia no mesmo local, deixando o veículo aberto e com a chave na ignição.
O homem, que a esta altura já estava embriagado, aproveitou-se do descuido para entrar no carro e sair dirigindo. Contudo, ele bateu em um poste.
O dono do carro avisou aos moradores por meio de grupos na internet que o veículo havia sido furtado e deu a descrição do ladrão.
Assim, quando o veículo bateu no poste, o homem foi identificado pela população local. Ele chegou a tentar fugir correndo e pulando os muros de casas, mas foi alcançado e acabou sendo agredido e amarrado.
Devido aos ferimentos, o homem precisou ser socorrido por militares do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, ele foi levado ao Pronto Atendimento de Guarapari, mas precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, com suspeita de traumatismo craniano.
A Polícia Civil investiga o caso.

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