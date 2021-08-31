Amarildo Amaro Freire foi morto e espancado após ser assaltado em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Réus são condenados por morte de motorista de aplicativo em Guarapari

A decisão foi proferida pelo juiz Edmilson Souza Santos, da 2ª Vara Criminal de Guarapari. Os réus foram condenados por ocultação de cadáver, latrocínio (roubo seguido de morte) e corrupção de menor — já que ambos agiram junto a um adolescente de 16 anos, apreendido na ocasião.

Joadson Lima dos Santos: condenado a 27 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 30 dias-multa.

condenado a 27 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 30 dias-multa. Elias Brito Bernardes da Silva: condenado a 24 anos e seis meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 30 dias-multa.

No processo, o juiz afirmou que "a materialidade do ilícito está evidenciada pelas rumorosas peças dos autos", incluindo o boletim unificado da polícia, o laudo de exame cadavérico e o laudo pericial, além dos "depoimentos harmônicos prestados pelas testemunhas" e as confissões dos próprios acusados.

"Da análise do conjunto probatório amealhado aos autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas em desfavor dos acusados" Edmilson Souza Santos - Juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari

Por meio da decisão, o juiz ainda determinou que os réus não podem apelar em liberdade. "Trata-se de crime hediondo em concurso de pessoas com um adolescente. Se faz mister garantir a ordem pública", defendeu. Ele também solicitou a transferência dos condenados para um "estabelecimento prisional compatível com o regime estabelecido".

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), responsável pelos presídios capixabas, informou que Joadson Lima dos Santos e Elias Brito Bernardes da Silva seguem presos no Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde deram entrada no dia 24 de março deste ano.

O QUE DIZEM AS DEFESAS DOS RÉUS

Responsável pela defesa de Elias, o advogado Sued Jordan Gomes de Santa Rita afirmou que a sentença é justa e que aguarda um posicionamento do réu para saber se irá recorrer. A reportagem demandou a Defensoria Pública do Espírito Santo , que seria responsável pela defesa de Joadson. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

TORTURA E MORTE FORAM FILMADAS

Responsável pela investigação do crime, o delegado Guilherme Eugênio, da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, participou de uma coletiva de imprensa realizada no dia 24 de março deste ano, um dia após a prisão dos três suspeitos e do encontro do cadáver de Amarildo Amaro Freire.

Na ocasião, ele revelou que os criminosos filmaram toda a ação: assalto, tortura e assassinato da vítima . Enquanto o motorista ainda estava vivo e implorava para não ser morto, os acusados ameaçaram enviar a gravação para a ex-mulher dele. A crueldade era marca da quadrilha, segundo o delegado.

"A sessão de tortura durou mais de 15 minutos e a vítima foi ameaçada de ter a orelha arrancada. O Amarildo, a todo momento, suplicava pela vida, orava e perdia perdão a Deus. Após o crime, eles cantaram, se divertiram, saíram com meninas e foram a festas com o carro da vítima" Guilherme Eugênio - Delegado da Deic de Guarapari

Conforme relatado na época pela cunhada de Amarildo, o corpo dele foi encontrado na região de Buenos Aires com uma marca de tiro no rosto e amarrado com um cinto de segurança. Segundo o delegado, a vítima teria sido estrangulada com o equipamento, além de ter sido esfaqueada e espancada.