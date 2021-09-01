Maus-tratos: cães são resgatados em quintal de casa em Viana

Do G1 ES

Cão resgatado em Viana estava muito magro e era amarrado pelo pescoço com uma corda Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois cães em situação de maus-tratos foram resgatados em uma casa do bairro Primavera, em Viana , na Região Metropolitana da Grande Vitória , nesta terça-feira (31). A dona dos animais, uma pensionista de 69 anos, foi levada para a delegacia.

Os cachorros foram encontrados amarrados pelo pescoço com uma corda no quintal da residência.

O resgate foi feito por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com o apoio da Guarda Municipal de Viana.

De acordo com a equipe que participou da ação, os dois cães estavam muito magros, em ambiente insalubre e com condições inadequadas de alimentação.

Além disso, os animais estavam com um edema no pescoço causado pela corda e com as patas atrofiadas.

A idosa de 69 anos foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Até o momento, a Polícia Civil não informou se ela foi autuada e se permaneceu presa.