Maus-tratos: cães são resgatados em quintal de casa em Viana

Dois cães em situação de maus-tratos foram resgatados em uma casa do bairro Primavera, em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta terça-feira (31). A dona dos animais, uma pensionista de 69 anos, foi levada para a delegacia.
Os cachorros foram encontrados amarrados pelo pescoço com uma corda no quintal da residência.
O resgate foi feito por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com o apoio da Guarda Municipal de Viana.
De acordo com a equipe que participou da ação, os dois cães estavam muito magros, em ambiente insalubre e com condições inadequadas de alimentação.
Além disso, os animais estavam com um edema no pescoço causado pela corda e com as patas atrofiadas.
A idosa de 69 anos foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Até o momento, a Polícia Civil não informou se ela foi autuada e se permaneceu presa.
Já os animais foram levados para um lar temporário, onde vão passar por avaliação médica veterinária. Depois de tratados, eles serão encaminhados para adoção.