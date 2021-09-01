Tradicional loja de departamentos encerra atividades em Cachoeiro

Uma tradicional loja de departamentos no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, encerrou as atividades. O anúncio do fim do comércio foi publicado na manhã desta quarta-feira (1º) nas redes sociais da loja A Mestiça.
A loja funcionava na Rua Coronel Francisco de Braga há mais de 60 anos. Em nota, a empresa agradeceu aos clientes pela preferência durante o período. “Foram anos de muito trabalho, crescimento e aprendizagem e, por isso, somos gratos a todos que fizeram parte da nossa história. Hoje encerramos esse ciclo e nossa equipe só tem a agradecer aos nossos clientes e colaboradores pela parceria durante mais de meio século”, diz a nota.
O motivo do encerramento das atividades não foi revelado. A reportagem buscou contato com a direção do local, mas segundo uma funcionária, a proprietária não poderia falar no momento por estar envolvida com o encerramento da loja.
A loja foi inaugurada em 1955 pelo pai do empresário Roberto Misse Júnior. Em 2015, ele foi assassinado a tiros dentro da loja e chocou os moradores. A vítima tinha 54 anos e realizava o pagamento do mês. Dois homens armados renderam Roberto e os funcionários da loja, anunciando o assalto. Os suspeitos foram presos meses após o crime.