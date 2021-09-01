Tradicional loja de departamentos encerra atividades em Cachoeiro

A loja funcionava na Rua Coronel Francisco de Braga há mais de 60 anos. Em nota, a empresa agradeceu aos clientes pela preferência durante o período. “Foram anos de muito trabalho, crescimento e aprendizagem e, por isso, somos gratos a todos que fizeram parte da nossa história. Hoje encerramos esse ciclo e nossa equipe só tem a agradecer aos nossos clientes e colaboradores pela parceria durante mais de meio século”, diz a nota.