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Cerveja e refrigerante

Carga de bebidas é saqueada após acidente com caminhão no ES

Caminhão carregado com fardos de cerveja e refrigerantes tombou às margens de um córrego em Atílio Vivácqua. A polícia foi até o local

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 set 2021 às 11:50
Caminhão com refrigerantes tombou às marges de córrego
Caminhão com refrigerantes tombou às marges de córrego Crédito: Eliana Aparecida Neris
Um caminhão carregado com fardos de cerveja e refrigerantes tombou às margens de um córrego, na madrugada desta terça-feira (31), na localidade de Vila Nova, interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista não ficou ferido.
O acidente foi na rodovia ES 489, zona rural do município. De acordo com informações da polícia, após o tombamento, pessoas que estavam ao redor do veículo tentaram saquear a carga. Pelas imagens recebidas pela reportagem, é possível ver que parte do material foi levado e há embalagens vazias pelo chão.
De acordo com o registro da PM, militares foram até o local. Com a chegada da polícia, as pessoas fugiram.

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