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Climatempo

Setembro começa com alerta de muita chuva para o ES

Previsão é que chuva forte continue nesta quarta (1°) e quinta (2). Sol deve voltar a aparecer só na sexta-feira (3) no Estado
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

01 set 2021 às 07:20

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 07:20

Tarde chuvosa na Beira-Mar, em Vitória
Tarde chuvosa na Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O mês de agosto terminou com muita chuva e ventos fortes no Espírito Santo e setembro não deve começar de forma diferente. Depois de o Instituto Nacional de Meteorologia renovar os alertas de chuvas intensas no Espírito Santo até a manhã desta quarta-feira (1º), o Climatempo informa que as condições devem se manter desta forma até a quinta-feira (2).
De acordo com a previsão, a chuva ainda será frequente em muitas áreas capixabas, inclusive em Vitória, com previsão de grandes volumes acumulados, raios e rajadas de vento entre 50 e 70 quilômetros por hora. Além disso, o Climatempo alerta para o risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de encostas.
O motivo é a passagem de uma frente fria em alto-mar e a circulação de ventos que favorecem a formação de nuvens carregadas no território capixaba. “A recente passagem de uma frente fria por alto-mar, a entrada frequente de umidade e a circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera favoreceram a formação de nuvens carregadas sobre o Estado do Espírito Santo”, informou.
Setembro começa com alerta de muita chuva para o ES

NÍVEL DE ATENÇÃO

Além dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informando que as condições de chuva forte devem continuar até a manhã desta quarta, o departamento de meteorologia do Incaper, emitiu um aviso meteorológico especial.
Nele, é estabelecido um nível de atenção devido às chuvas que atingiram o Estado nesta segunda (30) e terça-feira (31) e as previsões para esta quarta, que seguem de chuva moderada a forte.
“Nível de ATENÇÃO em virtude dos acumulados de chuva observados nas últimas 24 horas e devido à permanência de condições favoráveis para a ocorrência de chuvas de moderada a forte intensidade nas próximas 48 horas. As chuvas poderão resultar em acumulados expressivos ao longo do período”, disse o aviso emitido nesta terça (31).

TEMPO DEVE MUDAR NA SEXTA

E essas condições do tempo só devem mudar na sexta-feira (3). De acordo com o Incaper, é neste dia que o sol volta a aparecer no Estado e apenas chuvas rápidas devem atingir algumas regiões.
“Na sexta-feira o sol volta a aparecer mais no Estado e são esperadas apenas chuvas rápidas em alguns momentos nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste, Serrana e na Grande Vitória. A temperatura diurna começa a aumentar no Sul do Estado. O vento acelera entre o Litoral Sul e a Grande Vitória, podendo ter rajadas no Litoral Sul”, informou.

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