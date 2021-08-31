Instituto renova alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

O capixaba deve ficar alerta para novos temporais na Grande Vitória e demais regiões do ES até a manhã desta quarta (1) Crédito: Rodrigo Gavini

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas para chuvas intensas e acumulado de chuvas para o Espírito Santo. Com temporais registrados desde o fim da tarde desta segunda-feira (30), os avisos vigentes expiravam no fim da manhã desta terça (31), mas acabaram prorrogados até as 10h desta quarta-feira (1).

20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, ventos intensos, como observados nos últimos dias, também podem ocorrer - Desta forma, segundo o Inmet, todas as regiões capixabas podem registrar chuvas entreou até. Além disso, ventos intensos, como observados nos últimos dias, também podem ocorrer - as rajadas chegaram a quase 90 km/h na madrugada desta terça na Terceira Ponte.

Nestas condições, o Instituto alerta ainda para "perigo potencial" de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

ACUMULADO

Quando ocorrem dias seguidos com pancadas volumosas e intensas, pode ocorrer o que o Inmet classifica como acumulado de chuva. Este alerta classificado com grau de severidade de "perigo" pode ser observado caso se concretize a previsão de aguaceiros entre 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Com o solo encharcado, crescem as chances de quedas de barreiras, deslizamentos de terra e encostas além de transbordamentos de rios.

A chuva combinada ao vento forte derrubou quatro postes e árvores em Vitória nas últimas horas Crédito: Ricardo Medeiros

Ao contrário do alerta para chuvas intensas que abrange todo o território, o aviso para acumulado está concentrado nas cidades da Região Metropolitana em direção ao Norte do Estado.

Os municípios que devem redobrar a atenção são: Aracruz, Boa Esperança, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Valério e Vitória.