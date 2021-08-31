Vento chegou a quase 90 km/h na madrugada desta terça (31) na Terceira Ponte

Além da chuva, o temporal que caiu forte na Grande Vitória e outras regiões do Estado veio acompanhada de muito vento. A ventania chegou a deixar semáforos pendurados na capital capixaba e também influenciou para que árvores e postes fossem arrancados.
As rajadas constantes puderam ser notadas já no fim da tarde desta segunda-feira (30), mas foi na madrugada desta terça (31), às 3h01, que o vento soprou com mais intensidade. De acordo com a Rodosol, neste horário foi registrada a velocidade de 87,75 km/h pelo anemômetro instalado na Terceira Ponte.
Vento chegou a quase 90 km h na madrugada desta terça na Terceira Ponte
Esta marca é bem próxima dos 90 km/h, velocidade limite para que motociclistas trafeguem em segurança pela maior ponte do Espírito Santo. Para carros, a concessionária não recomenda que se trafegue pela via quando o vento atingir os 120 km/h.
Para que a principal ligação entre Vitória e Vila Velha seja fechada, além do vento, são levados em consideração fatores como intensidade da chuva e visibilidade aos condutores.