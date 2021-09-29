Operação apreende mais de 12 mil maços de cigarro sem nota fiscal no ES

Maços de cigarro foram apreendidas Crédito: Sefaz/Divulgação

Mais de 12 mil maços de cigarro que estavam sendo transportados sem nota fiscal foram apreendidos por auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)

O veículo seguia em direção ao Estado da Bahia, quando foi parado pelos policiais rodoviários no município de Pedro Canário . A carga foi avaliada em R$ 200 mil e gerou um auto de infração no valor de R$ 115 mil.

"Na abordagem foram apresentados documentos fiscais eletrônicos, que constavam que o destino da carga eram empresas nos municípios de Vitória e Linhares. Dessa forma, ficou caracterizado que o documento fiscal era inidôneo e, consequentemente, a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal", explicou o auditor fiscal Celso Antônio Silva Costa.

"Com essas apreensões, conseguimos combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal entre as empresas. Esse trabalho ressalta a importância da presença do auditor, além de contribuir para o cumprimento voluntário de obrigações tributárias, evitando ilícitos relacionados à regular emissão de documentos fiscais na movimentação de mercadorias no Estado", acrescentou Silva Costa.

O auto de infração gerado já foi pago pelos representantes da mercadoria apreendida e ela foi liberada.