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Operação Fecha Divisas

Operação apreende mais de 12 mil maços de cigarro sem nota fiscal no ES

O veículo seguia em direção ao Estado da Bahia, quando foi parado pelos policiais em Pedro Canário. A carga foi avaliada em R$ 200 mil

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2021 às 14:43
Maços de cigarro foram apreendidas
Maços de cigarro foram apreendidas Crédito: Sefaz/Divulgação
Mais de 12 mil maços de cigarro que estavam sendo transportados sem nota fiscal foram apreendidos por auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
A apreensão aconteceu, nessa terça-feira (28), durante a Operação Fecha Divisas, realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), nas divisas capixabas.
O veículo seguia em direção ao Estado da Bahia, quando foi parado pelos policiais rodoviários no município de Pedro Canário. A carga foi avaliada em R$ 200 mil e gerou um auto de infração no valor de R$ 115 mil.

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"Na abordagem foram apresentados documentos fiscais eletrônicos, que constavam que o destino da carga eram empresas nos municípios de Vitória e Linhares. Dessa forma, ficou caracterizado que o documento fiscal era inidôneo e, consequentemente, a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal", explicou o auditor fiscal Celso Antônio Silva Costa.
"Com essas apreensões, conseguimos combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal entre as empresas. Esse trabalho ressalta a importância da presença do auditor, além de contribuir para o cumprimento voluntário de obrigações tributárias, evitando ilícitos relacionados à regular emissão de documentos fiscais na movimentação de mercadorias no Estado", acrescentou Silva Costa.
O auto de infração gerado já foi pago pelos representantes da mercadoria apreendida e ela foi liberada.
* Com informações da Sefaz

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