Governo do ES propõe reduzir cobrança de ICMS na conta de luz

Conta de energia elétrica tem sido a vilã da inflação Crédito: Carlos Alberto Silva

A ideia do Estado é, conforme avançar a discussão sobre a retirada do ICMS das bandeiras vermelhas, colocar em pauta também a retirada da bandeira de escassez hídrica da base de cálculo do imposto. É essa a bandeira atualmente em vigor em função da crise hídrica no país, apelidada de "bandeira preta". Hoje a conta de luz tem sido a vilã no inflação no país

Pela proposta, que vai ser analisada na reunião do dia 1º de outubro, o Estado deixaria de cobrar o ICMS do valor adicionado às bandeiras tarifárias vermelhas. Caso a recomendação seja aprovada, os capixabas pagarão menos imposto na conta de luz, justamente no período em que ela fica mais cara.

"Atualmente, a alíquota de ICMS para energia elétrica é de 25%. Esse percentual é aplicado sobre o valor total consumido pelos usuários do sistema elétrico. A nossa ideia é que os valores das bandeiras vermelhas, patamares 1 e 2, não entrem nesse cálculo. A cobrança adicional continuará existindo, mas sobre ela não haverá cobrança de ICMS " Marcelo Altoé - Secretário de Estado da Fazenda,

Atualmente, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na bandeira vermelha 1, a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,03971 para cada quilowatt-hora kWh consumido. Já na bandeira vermelha 2, o acréscimo é de R$ 0,09492 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Na avaliação do secretário, a proposta tem grande chance de ser aprovada, uma vez que não obrigaria os demais Estados a adotar a mesma tática.

"Acredito que temos boas chances de conseguir essa aprovação, porque é algo que terá impacto exclusivamente no Espírito Santo. Uma autorização por parte do Confaz não obriga nenhum estado a adotar a medida, só autoriza que o estado proponente o faça", disse.

"É importante destacar que essas medidas de benefício à população só podem ser feitas porque o Espírito Santo é um Estado com uma excelente gestão fiscal. O congelamento do PMPF e a proposta de redução da conta de energia são exemplos de como essa organização financeira se reflete em benefícios para a população", afirmou Altoé.