Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem

Presidente Lula em foto tirada em Hannover, na Alemanha, em 20 de abril Crédito: Getty Images

Falando a jornalistas ao deixar Hannover, na Alemanha , onde participou de uma feira de negócios e tecnologia, Lula disse ter sido informado sobre o caso na manhã desta terça-feira (21/4) e criticou a postura das autoridades americanas.

"Eu não sei o que aconteceu, fui informado hoje de manhã. Acho que, se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o deles no Brasil. Não tem conversa. Ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personalidades americanas querem ter com relação ao Brasil", afirmou.

pedido para que o delegado deixe os Estados Unidos foi divulgado pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado americano, em uma publicação na rede social X. Sem citar nominalmente Marcelo Ivo, o órgão afirmou:

"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro em questão deixe nosso país por tentar fazer isso."

Na mensagem, o governo americano classifica a atuação como uma tentativa de "manipular" o sistema de imigração do país.

Marcelo Ivo de Carvalho estava nos Estados Unidos desde agosto de 2023, atuando em Miami, na Flórida, como oficial de ligação da Polícia Federal junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência responsável pela aplicação das leis de imigração e alfândega. Na função, coordenava a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em investigações transnacionais e operações migratórias, atuando diretamente dentro das instalações do órgão americano.

Ele era o único delegado federal brasileiro designado para atuar diretamente nas dependências do ICE, o que lhe conferia um papel estratégico na interlocução entre as autoridades dos dois países, especialmente na região da Flórida.