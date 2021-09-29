Setor de serviços puxa emprego e ES cria 5,8 mil vagas em agosto

Carteira de Trabalho: recuperação do mercado Crédito: Fernando Madeira

5.824 postos de trabalhos formais no mês de agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29), pelo Puxado pelo avanço do setor de serviços, responsável pela maior parte das contratações com carteira assinada, o Espírito Santo criouno mês de agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29), pelo Ministério da Economia

A pesquisa aponta para um expressivo crescimento em relação a julho, quando foram criados 3.946 postos. O levantamento considera o número de pessoas contratadas em relação às demissões.

No ano, já foram 39.447 vagas de emprego criadas em território capixaba. Já nos últimos 12 meses, o Espírito Santo apresentou um saldo positivo de 64.264 novas admissões, apesar dos impactos da pandemia do coronavírus sobre a economia do Estado.

O Novo Caged mostra ainda que quase todos os setores econômicos capixabas tiveram resultado positivo no mês passado, exceto agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que fecharam 82 vagas; e a área da saúde humana e serviços sociais, que extinguiu 72 contratos.

O setor de serviços, profundamente abalado desde o início da crise sanitária, foi o que mais criou vagas; foram 2.500 novas contratações no mês passado.

Destas, 811 estão no ramo de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Alojamento e alimentação (545) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (532) também tiveram destaque.

A segunda maior contribuição vem do setor de comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, onde surgiram mais 1.960 postos de trabalho. Já o setor de construção, que tem sofrido com a alta de preços nos últimos meses, teve um salto em relação ao mês anterior (465) e criou 944 novas vagas no mês de agosto. Finalmente, na indústria em geral, foram 502 admissões a mais que demissões, com destaque para o segmento de transformação (253).

SERRA LIDERA RANKING DE CONTRATAÇÕES NO ES

Por outro lado, dos 78 municípios capixabas, 21 igualaram o número de contratações e demissões, ou extinguiram mais vagas do que foram abertas.