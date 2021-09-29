Setor de serviços puxa emprego e ES cria 5,8 mil vagas em agosto

Puxado pelo avanço do setor de serviços, responsável pela maior parte das contratações com carteira assinada, o Espírito Santo criou 5.824 postos de trabalhos formais no mês de agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29), pelo Ministério da Economia.
A pesquisa aponta para um expressivo crescimento em relação a julho, quando foram criados 3.946 postos. O levantamento considera o número de pessoas contratadas em relação às demissões.
No ano, já foram 39.447 vagas de emprego criadas em território capixaba. Já nos últimos 12 meses, o Espírito Santo apresentou um saldo positivo de 64.264 novas admissões, apesar dos impactos da pandemia do coronavírus sobre a economia do Estado.
O Novo Caged mostra ainda que quase todos os setores econômicos capixabas tiveram resultado positivo no mês passado, exceto agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que fecharam 82 vagas; e a área da saúde humana e serviços sociais, que extinguiu 72 contratos.
O setor de serviços, profundamente abalado desde o início da crise sanitária, foi o que mais criou vagas; foram 2.500 novas contratações no mês passado.
Destas, 811 estão no ramo de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Alojamento e alimentação (545) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (532) também tiveram destaque.
A segunda maior contribuição vem do setor de comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, onde surgiram mais 1.960 postos de trabalho. Já o setor de construção, que tem sofrido com a alta de preços nos últimos meses, teve um salto em relação ao mês anterior (465) e criou 944 novas vagas no mês de agosto. Finalmente, na indústria em geral, foram 502 admissões a mais que demissões, com destaque para o segmento de transformação (253).
SERRA LIDERA RANKING DE CONTRATAÇÕES NO ES
Em agosto, os municípios da Grande Vitória puxaram o ranking de contratações no Estado. O destaque fica por conta da Serra, onde foram criados 1.213 postos de trabalho a mais do que o número de desligamentos realizados no mês. Na sequência, Cariacica, com 758 novas admissões, Vitória (690) e Vila Velha (504). Aracruz, com saldo positivo de 457 vagas, também teve destaque.
Por outro lado, dos 78 municípios capixabas, 21 igualaram o número de contratações e demissões, ou extinguiram mais vagas do que foram abertas.
No ano, também é a Serra que acumula o maior saldo de contratações, com 7.831 novos postos com carteira assinada. Em Vitória, por sua vez, são 5.407. Também tiveram destaque os municípios de Vila Velha (2.937), Linhares (2.584), Aracruz (2.579), Cachoeiro de Itapemirim (2.439) e Cariacica (2.234).