Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado de trabalho

Setor de serviços puxa emprego e ES cria 5,8 mil vagas em agosto

Quase todos os segmentos econômicos apresentaram resultado positivo, de acordo com o Novo Caged. Segmentos que mais se destacaram são comércio, atividades administrativas, alojamento e alimentação
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 set 2021 às 11:29

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 11:29

Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho: recuperação do mercado Crédito: Fernando Madeira
Puxado pelo avanço do setor de serviços, responsável pela maior parte das contratações com carteira assinada, o Espírito Santo criou 5.824 postos de trabalhos formais no mês de agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29), pelo Ministério da Economia.
A pesquisa aponta para um expressivo crescimento em relação a julho, quando foram criados 3.946 postos. O levantamento considera o número de pessoas contratadas em relação às demissões.

Veja Também

Governo do ES propõe reduzir cobrança de ICMS na conta de luz

Comércio do ES espera abrir até 3 mil vagas temporárias até o Natal

No ano, já foram 39.447 vagas de emprego criadas em território capixaba. Já nos últimos 12 meses, o Espírito Santo apresentou um saldo positivo de 64.264 novas admissões, apesar dos impactos da pandemia do coronavírus sobre a economia do Estado.
O Novo Caged mostra ainda que quase todos os setores econômicos capixabas tiveram resultado positivo no mês passado, exceto agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que fecharam 82 vagas; e a área da saúde humana e serviços sociais, que extinguiu 72 contratos.

Veja Também

Câmara derruba veto de Bolsonaro e mais cidades do ES devem integrar a Sudene

ES congela ICMS da gasolina e do gás de cozinha para evitar novos aumentos

O setor de serviços, profundamente abalado desde o início da crise sanitária, foi o que mais criou vagas; foram 2.500 novas contratações no mês passado.
Destas, 811 estão no ramo de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Alojamento e alimentação (545) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (532) também tiveram destaque.
A segunda maior contribuição vem do setor de comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, onde surgiram mais 1.960 postos de trabalho. Já o setor de construção, que tem sofrido com a alta de preços nos últimos meses, teve um salto em relação ao mês anterior (465) e criou 944 novas vagas no mês de agosto. Finalmente, na indústria em geral, foram 502 admissões a mais que demissões, com destaque para o segmento de transformação (253).

SERRA LIDERA RANKING DE CONTRATAÇÕES NO ES

Em agosto, os municípios da Grande Vitória puxaram o ranking de contratações no Estado. O destaque fica por conta da Serra, onde foram criados 1.213 postos de trabalho a mais do que o número de desligamentos realizados no mês. Na sequência, Cariacica, com 758 novas admissões, Vitória (690) e Vila Velha (504). Aracruz, com saldo positivo de 457 vagas, também teve destaque.
Por outro lado, dos 78 municípios capixabas, 21 igualaram o número de contratações e demissões, ou extinguiram mais vagas do que foram abertas.
No ano, também é a Serra que acumula o maior saldo de contratações, com 7.831 novos postos com carteira assinada. Em Vitória, por sua vez, são 5.407. Também tiveram destaque os municípios de Vila Velha (2.937), Linhares (2.584), Aracruz (2.579), Cachoeiro de Itapemirim (2.439) e Cariacica (2.234).

Veja Também

Governo do Espírito Santo prevê 18 concursos públicos para 2022

Curso on-line e gratuito vai ajudar empreendedor do ES a vender mais no Natal

Empresa do ES consegue na Justiça que INSS pague salário a grávidas afastadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Empregos (ES) Mercado de trabalho Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados