Câmara derruba veto de Bolsonaro e mais cidades do ES devem integrar a Sudene

Aracruz pode se tornar polo de atração de investimentos Crédito: Divulgação/CBL

Correção Uma versão anterior deste texto apontava que quatro cidades do Espírito Santo passariam a integrar a área da Sudene. Essa informação estava incorreta. A cidade de Governador Lindenberg, apesar de constar no Projeto de Lei, já está na área da autarquia desde 2007. Os municípios que foram de fato incluídos na lista a partir do veto da Câmara são três: Itarana, Itaguaçu e Aracruz.

Além dos três municípios do Espírito Santo , o texto, aprovado originalmente no final de maio, beneficia ainda 81 cidades da Região Leste de Minas Gerais

Por isso, a inclusão de uma cidade dentro da área da Superintendência favorece a atração de empresas e investimentos, promovendo também a geração de empregos de mais qualidade e que pagam melhores salários nessas regiões, que são menos desenvolvidas.

Hoje, 28 municípios capixabas já estão inclusos nesta área. A expansão da abrangência do programa era um antigo pleito de setores produtivos capixabas para estimular a dinamização da economia da Região Norte do Estado.

A cidade já contra com investimentos robustos previstos para os próximos anos, como a modernização da planta de celulose da Suzano, a ampliação de Portocel e as obras do Porto da Imetame. Outro diferencial de Aracruz será a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e a concessão do Porto de Vitória, já que a empresa que levar o leilão terá direito de explorar o Terminal de Barra do Riacho, espaço visto como promissor no setor logístico.

Mesmo antes de sua inclusão na área da Sudene, Aracruz, por exemplo, já contava com a perspectiva de receber a maior parte dos R$ 9,3 bilhões em investimentos previstos para a microrregião do Rio Doce capixaba até 2023, segundo estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Lar de grandes empresas, como o Estaleiro Jurong, entre outros negócios, o município pode receber projetos com cifra ainda maior casos os benefícios fiscais se concretizem.