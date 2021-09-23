Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pra viralizar!

Veja o vídeo e faça parte do movimento Made In ES

Com o objetivo de valorizar as empresas e os serviços do Estado, o Made In ES também contará com um selo que atestará a qualidade dos produtos feitos aqui

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 11:42

Publicado em 

23 set 2021 às 11:42
Pequeno se for comparado a outros territórios brasileiros, o Espírito Santo é origem de diferentes mercadorias que rompem as fronteiras e conquistam o mundo todo. Com o objetivo de valorizar as empresas capixabas, o Made In ES é um movimento para enaltecer produtos e serviços do Estado. 
No segundo programa especial, que vai ao ar neste sábado, dia 25,  será possível se surpreender, por exemplo, com uma cerveja  genuinamente capixaba feita com a lavanda produzida aqui no Estado ou com o franguinho crocoricó, que também já ganhou fama e chegou a São Paulo.  Enfim, com o que é produzido, desenvolvido e comercializado em diversos segmentos da economia e que está sendo consumido em vários cantos do planeta. Clique aqui e assista ao primeiro episódio na íntegra.
O segundo episódio da série vai ao ar neste sábado (25), depois do Jornal Hoje. Não perca!

Veja Também

A Gazeta lança Made in ES, projeto para valorizar a economia local

Made in ES: os produtos capixabas que conquistam o mundo

Deu match: empresas de fora compram startups do ES de olho na inovação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Economia espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados