Veja o vídeo e faça parte do movimento Made In ES

Pequeno se for comparado a outros territórios brasileiros, o Espírito Santo é origem de diferentes mercadorias que rompem as fronteiras e conquistam o mundo todo. Com o objetivo de valorizar as empresas capixabas, o Made In ES é um movimento para enaltecer produtos e serviços do Estado.
No segundo programa especial, que vai ao ar neste sábado, dia 25, será possível se surpreender, por exemplo, com uma cerveja genuinamente capixaba feita com a lavanda produzida aqui no Estado ou com o franguinho crocoricó, que também já ganhou fama e chegou a São Paulo. Enfim, com o que é produzido, desenvolvido e comercializado em diversos segmentos da economia e que está sendo consumido em vários cantos do planeta. Clique aqui e assista ao primeiro episódio na íntegra.
O segundo episódio da série vai ao ar neste sábado (25), depois do Jornal Hoje. Não perca!