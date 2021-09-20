Petrobras garante nova plataforma de petróleo no Sul do ES em 2024

Plataforma P-57 opera no Parque das Baleias, mesma região que receberá novo FPSO da Petrobras Crédito: Gabriel Lordello/Agência Petrobras/Divulgação

O maior e mais aguardado investimento do setor de petróleo e gás prometido para o Espírito Santo não saiu dos planos da Petrobras . Prometido para entrar em operação em 2024, o Integrado Parque das Baleias (IBP), nova plataforma no Litoral Sul capixaba, segue como prioridade na carteira de projetos da estatal.

"O projeto continua e segue sendo prioritário na nossa carteira e nosso plano de negócios", afirmou o gerente-geral da Unidade de Negócio da Petrobras do Espírito Santo (UN-ES), Cesar Cunha de Souza, durante seminário de negócios promovido pela Mec Show na semana passada.

Atualmente, o projeto está em fase de licitação para contratação do FPSO (navio-plataforma) que vai operar por afretamento.

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A Gazeta, mostrou que o Nesta semana, a colunista Letícia Gonçalves, de, mostrou que o procedimento segue a passos lentos e que apenas uma empresa manifestou interesse no projeto , mas o valor a ser negociado foi considerado muito alto. O temor, diante disso, é que a licitação seja cancelada e que o início de operação da plataforma seja empurrado ainda mais para a frente.

O investimento está previsto no plano de negócios da Petrobras há tempos, mas passou por uma série de adiamentos. Originalmente, a ideia era que o início da operação ocorresse em 2021. Mas essa previsão passou para 2023 e depois para 2024.

Durante o evento da Mec Show, o principal executivo da estatal no Espírito Santo explicou que esse processo de licitação ainda está em andamento, não sendo possível dizer ainda se ele vai se encerrar com sucesso ou não.

"Está em contratação o FPSO e a nossa expectativa é, assim que terminar esse processo, que ele siga para sua construção e depois implantação da plataforma, que vai atuar majoritariamente na produção do pré-sal" Cesar Cunha de Souza - Gerente-geral da UN-ES/Petrobras

Souza ainda comentou sobre a possibilidade da licitação não prosperar: "Independente do fim desse processo, ele segue no portfólio da companhia. Caso se encerre com sucesso, a gente segue adiante. Caso não se encerre, a gente vai ter que buscar uma outra alternativa para produzir".

Ele ressaltou, no entanto, que o plano atual é "seguir a contratação" para o afretamento.

"A acumulação do Parque das Baleias tem muito potencial para a gente desenvolver novos projetos. Temos uma carteira de poços não só pra essa como para outras oportunidades de aumentar a produção em unidades que estão operando, o que também está em andamento", comentou Cesar Cunha de Souza.

A NOVA PLATAFORMA

O Integrado Parque das Baleias é o projeto mais importante previsto pela Petrobras desde 2014 para o Espírito Santo, quando foi iniciada a atividade da plataforma P-58, atualmente a principal produtora do Estado.

O investimento na nova plataforma é estimado em cerca de R$ 5,6 bilhões. Ela vai extrair óleo e gás da camada pré-sal no campo de Novo Jubarte, na região petrolífera denominada Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado.

Projeto Integrado Parque das Baleias, em Novo Jubarte, Litoral Sul do ES Crédito: Petrobras/Reprodução

A FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo) deve interligar 25 poços, entre novos e outros em operação, que vão produzir tanto para o novo navio plataforma quanto para outras estruturas existentes na região.